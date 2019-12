Nederlandse handbalsters verliezen tweede wedstrijd op WK

Een teleurgestelde Debbie Bont en Angela Malestein. Beeld BSR Agency

De nationale ploeg speelde net als een dag eerder tegen Duitsland een matige wedstrijd, een diapositief beeld van de topvorm die vorige week tegen Servië en Noorwegen werd bereikt.

Nederland, in Japan met vier punten uit de voorronde gekomen, zal woensdag tegen Zuid-Korea moeten zegevieren en dan hopen op een goed resultaat van Noorwegen tegen Duitsland. Bij een gelijkspel van die twee landen is de toegang voor de Nederlandse ploeg tot de eerste vier al geblokkeerd. Bij de vijf voorgaande toernooien, de Olympische Spelen en tweemaal een EK (2016 en 2018) en WK (2015 en 2017), waren de Nederlandse vrouwen telkens vertegenwoordigd in de beslissende dagen van de titelstrijd.

De ploeg van de Franse bondscoach Emmanuel Mayonnade maakte maandag, daags na de pijnlijke nederlaag tegen Duitsland, een verwarde indruk. De Fransman hield aanvankelijk afstandskanon Lois Abbingh, de Nederlandse topscorer in Japan, aan de kant. Hij probeerde het met Kelly Dulfer. Estavana Polman werd volledig voor de spelverdeling neergezet, maar die rol ligt haar minder dan passeren en schieten of opspringen en uithalen. Polman, de topspeler van de Deense kampioen Esbjerg, is bovendien na zeven jaar Deense competitie volkomen in kaart gebracht door alle analisten. Verrassen kan zij niet meer.

Onzekerheid

De matige vorm van Nederland werd ook in de hand gewerkt door het sterke keeperswerk van de Deense sluitpost Sandra Toft die goed naar het doelverdedigen van de Duitse evenknie Dinah Eckerle had gekeken. Toft leek een magneet onder het shirt te hebben en was bij tijd en wijle niet te passeren. Zij eindigde met een stop-percentage van 45 procent. Ze stopte liefst twintig Nederlandse schoten. Ter vergelijking: haar Nederlandse collega Tess Wester, in Deense dienst bij Odense, kwam in deze WK-wedstrijd tot negen gepareerde ballen.

Bij rust leidde Denemarken met vijf treffers verschil: 9-14. Na de pauze kwamen de Nederlanders snel terug tot 12-14, maar dat scoringsritme kon niet worden voortgezet. Pijnlijk was dat zowel Polman als Abbingh in een man-meer situatie, met een door de Deen leeggelaten doel, de bal naast de palen deponeerden. Het zei veel over de onzekerheid van de Nederlandse schutters die normaal met hun ogen dicht de roos kunnen raken.

De Deense Anne Mette Hansen (R) wordt gefeliciteerd door teamgenoot Sarah Iversen. Beeld AFP

Nederland richtte zich nog eenmaal op en zag de debutante Larissa Nüsser 20-21 maken, in een zeldzame afronding na een massale break-out. Vooral op dat vlak valt het Nederlandse zevental in Japan tegen. Binnen de kortste keren was het evenwel weer 20-23, met een foute afspeelbal van Polman als een van de oorzaken. Het was echt opvallend dat de belangrijkste Nederlandse handbalster met regelmaat de bal naar de verkeerde kleur gooide. Polman neemt graag risico’s en dat kan verkeerd uitpakken.

In de slotfase viel Tess Wester na een halve botsing uit. Haar vervanger Rinka Duijndam hield van de vijf volgende schoten er één tegen. Zo kwam de nederlaag van Nederland na 60 minuten (24-27). Slechts aanvoerder Danick Snelder, vijf treffers uit zeven pogingen, onttrok zich aan de collectieve malaise. Martine Smeets en Dione Housheer tikten in deze uiterst magere vertoning de ondergrens aan. Het is de verwachting dat coach Mayonnade een van de twee inruilt voor tribuneklant Delaila Amega, een echte spelverdeler. Het zal het spel van zowel Polman als Abbingh ten goede komen.