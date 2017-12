Nederlandse handbalsters pakken brons na bizarre wedstrijd tegen Zweden

Vechtlust

'Ik heb wel eens in Leipzig met mijn club Bietighheim acht doelpunten achter gestaan bij de rust. En toen maakten we dat in de tweede helft ook goed. Dat is handbal. En dit was onze vechtlust', sprak ze over de comeback van een ogenschijnlijk aangeslagen ploeg die in de touwen hing maar daarna terugsloeg op een manier die een bokskampioen maar wat graag tot de zijne of hare zou willen maken.



In zulke fases gaat het ook om fracties van geluk. Olivia Mellegard kwam vrij op de hoek, passeerde met haar schot keeper Wester en zag de bal via de binnenkant paal weer naar buiten caramboleren. Polman wreef de pijn er extra in, door 22-20 te maken. De 23-20 was haast bizar. In de Zweedse verdediging moest de doelvrouw, de stevige Filippa Idehn, haar plek onder de lat weer innemen. Haar sprint van de bank - voortdurend wordt in het tegenwoordige tophandbal de keeper vervangen door een extra veldspeler - mislukte. Polman dook met succes naar de bal en gooide in de voorlaatste minuut de wedstrijd in het slot.



Angela Malestein mocht nog een feesttreffer voor 24-20 (einduitslag 24-21) maken, haar vierde van de middag, haar 24ste goal van het WK. Ze schoot deze troostfinale 66,6 procent. Het is haar eigenlijk te weinig. 'Een hoekspeler van wereldniveau haalt 70 procent als schotpercentage', is de taak die zij zichzelf heeft opgelegd.