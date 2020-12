nieuws ek handbal

Nederlandse handbalsters beginnen EK slecht en verliezen verrassend van Servië

De Nederlandse handbalsters zijn met een domper begonnen aan het Europees kampioenschap in Denemarken. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade verloor in Kolding verrassend van Servië met 29-25. De wereldkampioen stortte in de tweede helft compleet in. Topschutter aan Nederlandse zijde was Danick Snelder met 5 treffers.