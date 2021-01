Nederlandse handbalmannen in de wachtkamer van WK

Het Nederlandse handbalteam tijdens een EK-kwalificatiewedstrijd. Beeld ANP

Woensdag was een dag van angstvallig en ongeduldig afwachten voor de handballers van het Nederlands team. Kleren waren gewassen, tassen reeds gepakt, PCR-tests gedaan. Vertrekschema’s van luchtvaartmaatschappijen werden bestudeerd. Zou er witte rook komen vanuit Caïro?

Daags tevoren waren de mannen van de IJslandse coach Erklingur Richardsson tamelijk verrassend opgeschoven naar de eerste plaats van de reservelijst voor het WK handbal in Egypte. Twee andere reserveteams, Noord-Macedonië en Zwitserland, werden die dinsdag toegevoegd aan het 32 landenploegen tellende deelnemersveld dat kreeg te maken met de afzeggingen door Tsjechië (15 coronabesmettingen) en door de Verenigde Staten dat slechts twaalf spelers op de been kon brengen.

De grote vraagtekens voor de woensdag - Neerlands hoop vervolgens - waren de nationale teams van Kaapverdië en Brazilië. De Kaapverdianen, debutanten op het WK, kampten met zes spelers en vier stafleden die door covid waren getroffen. De hoofdcoach José Tomas moest in quarantaine. Een week geleden waren liefst vijftien spelers na een sneltest positief bevonden. Daar bleven er na een PCR-test zes van over.

Brazilië, net als Kaapverdië op trainingskamp in Portugal, miste op het appèl van woensdag twee spelers, onder wie de Barcelona-vedette Thiagus Petrus, en liefst vijf begeleiders. De bondscoach Marcus Oliveira was positief.

Afzegging door een van de twee landen leek op handen. ‘Daarom zit ik nu in de auto naar huis’, meldde aanvoerder Bobby Schagen, handsfree, ergens tussen het Duitse Lemgo en zijn ouderlijk huis in Amsterdam. Meer internationals keerden woensdag snel terug naar Nederland.

‘Gekkenhuis’

‘Want als we als eerste reserve worden opgeroepen, dan moeten we direct klaar staan. Er is geen tijd te verliezen’, aldus Schagen die in de Bundesliga zijn geld verdient. Hij noemde de hele toestand van dinsdag en woensdag ‘een gekkenhuis’.

Toen woensdagavond nog geen bericht vanuit Egypte of door de Internationale Handbal Federatie IHF was doorgekomen, zal er onzekerheid binnengeslopen zijn bij de Nederlandse handballers. Schagen hield het erop dat donderdag ook nog het verlossende bericht zou kunnen doorkomen. Vrijdag zou Nederland, wanneer het op de plaats van Kaapverdië komt, al de eerste WK-opdracht moeten vervullen, de wedstrijd tegen het sterke Hongarije.

Schagen, vol hoop: ‘Het kan snel gaan, hè. Dat hebben we gezien dinsdagavond toen de Tsjechen en de Amerikanen besloten niet naar Egypte te reizen.’ De captain vroeg zich wel hardop af of de internationale federatie IHF teams met recente besmettingen wel zal toelaten tot het WK.

De regel is dat de WK-deelnemers worden getest bij vertrek. De Kaapverdianen lieten een Portugees persbureau weten naar Egypte te vliegen. De Blauwe Haaien, debutanten, zijn de trots van een superklein sportland. Nederland heeft een heel korte WK-geschiedenis. In 1961 speelde de nationale mannenploeg op het WK in West-Duitsland.