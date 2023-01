Nederlandse handballers met ‘shining star’ Luc Steins naar WK

Nederlands beste handballer Luc Steins. Beeld REUTERS

Slechts een keer eerder namen Nederlandse handballers deel aan een WK, in 1961. Daarna lukte het generaties niet om het hoogste mondiale toernooi te halen. Ook dit keer leek het mis te gaan, want in april werd in een play-off voor kwalificatie verloren van Portugal. Een wildcard bracht uitkomst.

Voor die uitzondering moest flink gelobbyd worden bij de Internationale Handbalfederatie, maar dat was nooit gelukt als het Nederlands team de afgelopen jaren niet zo goed had gepresteerd. In 2020 deden de handballers voor het eerst mee aan het EK, vorig jaar werd daarin een verrassende tiende plek behaald. De ploeg, met veel voor handbalbegrippen kleine spelers, kreeg bovendien veel lof voor het creatieve, snelle en aanvallende spel.

Het WK, dat in Polen en Zweden wordt gehouden, begint woensdag met de openingswedstrijd Frankrijk-Polen. Nederland komt vrijdag in Krakau voor het eerst in actie tegen Argentinië, zondag volgt Noord-Macedonië en dinsdag de laatste groepswedstrijd tegen Noorwegen.

Eerste drie landen gaan door

‘Op zijn minst wil ik dat we de groepsfase overleven’, zegt de relatief nieuwe bondscoach Staffan Olsson realistisch. Nederland, Argentinië en Noord-Macedonië zijn volgens hem aan elkaar gewaagd, Noorwegen is normaal gesproken te sterk. De eerste drie landen gaan door.

‘Dit team doet me denken aan mijn begintijd als speler van Zweden’, zegt Olsson (58), die als speler twee wereldtitels en drie keer olympisch zilver won en als coach van Zweden tweede werd op de Spelen van Rio. ‘Toen waren we ook nog niet zo goed. Door de sfeer en de manier waarop dit team samenwerkt krijg ik dat gevoel van toen weer terug, ik voel me weer 25.’

Van de vier wedstrijden onder Olsson won Nederland er nog maar één, van België. De Zweed is in de voorbereiding vooral bezig geweest met het verbeteren van de verdediging. Hij weet dat andere teams extra zullen letten op één van zijn spelers: Luc Steins. De Limburger, die sinds eind 2020 voor de Europese topclub Paris Saint-Germain speelt, is uitgegroeid tot een van de beste handballers van de wereld.

‘Natuurlijk zeggen we altijd dat het team het belangrijkste is’, legt de bondscoach uit, ‘dat is zeker ook bij ons zo, maar het zou belachelijk zijn om te ontkennen dat Luc onze belangrijkste speler is, hij is een shining star in ons team. Maar alleen de manier waarop hij speelt, samen met de anderen, zorgt ervoor dat de andere spelers toch ook belangrijk zijn.’