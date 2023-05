Nederlandse golfsport is dringend op zoek naar jeugdige opvolging van Luiten

Golf mag geen populaire sport onder de jeugd zijn, het enthousiasme hier in Breda is er niet minder om. Beeld Koen Suyk

Het gaat niet goed met het topgolf in Nederland. Boegbeeld Joost Luiten, Nederlands beste golfer ooit, staat al jaren op eenzame hoogte. Aanwas van nieuw talent blijft uit, de begeleiding van jonge golfers laat te wensen over en onder de jeugd heeft de sport een imagoprobleem.

De eerste maanden van 2023 markeerden een dieptepunt. Geen enkele Nederlandse profgolfer zag zijn naam terug in de top-300 van de wereldranglijst. Inmiddels is Joost Luiten na een moeilijke periode bezig aan een comeback (nu 245ste) maar de overige profgolfers worstelen en nieuwe namen dienen zich niet aan.

Behalve de 37-jarige Luiten spelen ook Daan Huizing, Wil Besseling en Darius van Driel op de DP World Tour, het hoogste niveau van Europa. Met drie derde plaatsen wist alleen Luiten dit jaar topnoteringen te behalen. ‘Het is ook niet makkelijk’, nuanceert Luiten aan de vooravond van het KLM Open in Cromvoirt de tegenvallende prestaties. ‘Golf is een megagrote sport in de wereld. Je loopt echt niet zomaar even de top-100 binnen. We moeten ook beseffen dat het bijzonder is om vier spelers op de Tour te hebben.’

Oude leden

De tweevoudig winnaar van het KLM Open (2013 en 2016) is van mening dat alles staat of valt met de aanwas van jeugd. Hij ziet hierin een belangrijke taak weggelegd voor verenigingen. ‘Het begint onderaan de piramide, bij de clubs. Zij zouden veel meer moeten doen om de jeugd tegemoet te komen. Laat ze voor weinig geld lid worden en straal uit dat kinderen welkom zijn.’

In de praktijk zijn het vaak oude leden die in verenigingsbesturen plaatsnemen. Luiten: ‘Die senioren maken vooral beleid dat gericht is op henzelf en niet op de jeugd. Kinderen vinden ze sowieso lastig want die maken herrie en nemen hun plek op de baan in. Als ik een vereniging zou oprichten, formeerde ik een bestuur met een jeugdlid, iemand van middelbare leeftijd en een ouder lid. Dan heb je een veel betere afspiegeling van wat er speelt.’

Golf staat te boek als een dure sport, maar dat valt volgens de Nederlandse Golffederatie (NGF) wat betreft de jeugdlidmaatschappen reuze mee. ‘Bij veel clubs kunnen jeugdleden terecht voor 100 à 200 euro per jaar’, stelt een woordvoerder.

Wel lopen de kosten drastisch op als een kind talent heeft en trainingen moet gaan betalen voor een swingcoach, puttingcoach, fysieke trainer, mentale begeleiding en toernooien in het buitenland. Voor een talentvolle 15-jarige lopen deze bedragen al snel op tot enkele tienduizenden euro’s per jaar. Voor degenen die goed genoeg zijn voor de nationale jeugdselectie neemt de NGF veel kosten op zich (trainingen, reizen). Maar ook veel talenten volgen hun eigen pad, buiten de bond om.

Ruitjestruien

In Nederland is golf geen populaire sport onder de jeugd. Volgens cijfers van de NGF zijn er momenteel 13.225 golfers tussen de 11 en 20 jaar, van wie naar schatting zo’n 125 talenten. Het aantal jeugdgolfers is de laatste jaren redelijk stabiel. De NGF trekt er met kindvriendelijke initiatieven hard aan om kinderen warm te maken voor het golfen, maar de bond moet opboksen tegen een imagoprobleem. Uit eigen onderzoek in 2019 bleek dat jongeren golf associëren met opa’s, saai en ruitjestruien. Pas toen kinderen de sport zelf mochten uitproberen in de baan, met diverse spelelementen, groeide hun enthousiasme.

De NGF probeert hier met haar kennismakingscampagne Golf Raak! op in te spelen. Verder ondersteunt de bond verenigingen die met elkaar samenwerken voor werving en behoud van jeugd. Belangrijk aspect is het aanbieden van talentenprogramma’s waarbij jongeren in een bepaalde regio samen kunnen trainen. ‘Hopelijk leidt dit tot een grotere vijver aan topsporttalenten’, zegt een woordvoerder van de NGF.

Of dat de juiste aanpak is, betwijfelt voormalig tofgolfer Robert-Jan Derksen (49). Het ligt volgens hem niet aan de kweekvijver. ‘Dertig jaar geleden was die vijver nog veel kleiner. Ik denk dat er absoluut talent is in Nederland, zeker bij de jongens, maar het schort aan goede individuele begeleiding. Daardoor gaat veel talent verloren. Veel oud-spelers gaan aan de slag als coach, maar hebben zij de bagage om een goede opleidingsstructuur neer te zetten?’

Te vrijblijvend

Derksen, golfcommentator van ZiggoSport, legt de bal zeker ook bij de jeugd. Hij vindt dat er strengere eisen moeten worden gesteld aan spelers van nationale selecties. Zoals de verplichting om altijd op de training te verschijnen en met bepaalde coaches te werken. ‘Het is nu allemaal veel te vrijblijvend waardoor niet de juiste mentaliteit wordt gekweekt. Dat breekt veel talenten op bij hun overstap naar de profs’, stelt Derksen. Hij is sowieso van mening dat veel golfers in ons land te vroeg voor het profcircuit kiezen.

Derksen (prof van 1996 tot 2014) heeft te doen met Nederlandse spelers die de ambitie hebben om professional te worden. ‘Ze worden niet goed genoeg begeleid om die droom te verwezenlijken. Dat doet me pijn in het hart.’