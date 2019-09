Nederlandse golfers kunnen voor het eerst in vele jaren tevreden zijn over resultaten op KLM Open

Joost Luiten op de KLM Open. Beeld BSR Agency

Maar er was veel meer spektakel: een afzwaaier die op de stoep van het clubhuis belandde. En donderdag stal een 100-jarige de show door het op hole 13 op te nemen tegen de professionele golfers in het populaire evenement dat Beat the pro heet.

De Nederlanders konden voor het eerst in vele jaren tevreden zijn over hun resultaten. Joost Luiten dicht zich met een score van -6 zelfs nog een kans toe op een derde overwinning in dit toernooi. Hij speelde na de wisselvallige drie slagen onder par van donderdag nu een solide drie onder. ‘Dat is zeker niet slecht, maar het hadden er ook vier of vijf kunnen zijn. Vooral op de eerste holes heb ik een aantal kansen laten liggen. Het is jammer dat dat niet is gelukt, maar die is een mooie positie om morgen mee verder te gaan’, aldus de Nederlander die gedeeld 17de staat.

Ook Wil Besseling – een leeftijdsgenoot van Luiten die de doorbraak in het professionele circuit nooit echt kon maken – staat op zes slagen onder par, net als de amateur Koen Kouwenaar. En ze zijn niet eens de beste geplaatste Nederlanders. Rowin Caron, die vooral in Zuid-Amerika speelt, had zelfs over twee rondes nog een slag minder nodig en staat op -7. Ook twee andere Nederlanders overleefden vrijdag de cut.

Caron staat vier slagen achter op de Schotse Scott Jamieson die met een score van -11 de verrassende leider is na twee dagen. Hij bleef bogeyvrij en maakte wel zeven birdies, wat hem (gedeeld) de beste ronde van de dag opleverde. De Schot die al sinds 2012 niet meer won op het Europese circuit, heeft een voorsprong van twee slagen op de Engelsen James Morrison, Callum Shinkwin en Matthew Southgate en de Spaanse Sergio Garcia, een van de favorieten. Een van de andere favorieten, de Amerikaan Patrick Reed, staat voorlopig op -3, al 8 slagen achter op de leider. Oud-winnaars Martin Kaymer (Duitsland) en Lee Westwood (Engeland) overleefden de cut net niet. De pas 16-jarige Nederlander Benjamin Reuter deed het vrijdag nog beter dan donderdag en scoorde twee slagen onder par. Maar het was net niet voldoende om zich te kwalificeren voor het weekeinde.