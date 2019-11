Nederlandse enclave in volleybalstad Florence speelt derby met olympisch kwalificatietoernooi in het achterhoofd

Spelverdeler Laura Dijkema van de Italiaanse ploeg Il Bisonte. Ze verloor van Scandicci, de ploeg van Lonneke Sloëtjes. Beeld Maurizio Anatrini

De volleybalderby van Florence, tussen Savino del Bene Scandicci en Il Bisonte Firenze, had vrijdag het gesprek van de avond kunnen zijn bij het vieren van de 29ste verjaardag van Lonneke Slöetjes. Zij, de topscorer van de nationale ploeg, speelt voor Scandicci en ontving met een drankje en een hapje haar landgenoten Laura Dijkema en Nika Daalderop van Il Bisonte Firenze.

Het ging in het Nederlandse onderonsje niet over de derby die zondag met 3-0 in het voordeel van de formatie van Slöetjes eindigde. Het ging over de dood van de 88-jarige grootvader van de speelster. ‘We hebben het niet over volleybal gehad. We hebben Lonneke maar een beetje geknuffeld. Ze had zulk droevig nieuws te verwerken’, vertelde Dijkema zondag na de verloren wedstrijd van haar team.

Op de wisselbank

In echte Italiaanse volleybalomstandigheden, een volgepakte zaal, een roze vloer, een optocht van grootheden en insiders, had Scandicci deze namiddag eindelijk van zich doen spreken. Het verbazingwekkende was dat Slöetjes, deze zomer overgekomen van de Turkse grootmacht Vakifbank, de gehele wedstrijd aan de kant bleef. Ze was fit, klaar om te spelen. ‘Ik werd om sportieve redenen uit het team gelaten’, zo eerlijk was de Achterhoekse over haar bestendigde positie in de wisselzone.

In haar clubteam is een nieuwe grootheid opgestaan: de Poolse Magdalena Stysiak, 2 meter en 3 centimeter lang, een reuzin. ‘Magdalena is pas achttien. Maar het grootste talent dat ik in tijden heb gezien. Echt niet normaal, dat ze zo goed speelde en ik niet aan bod kwam. Het wisselt tussen ons. Ik was vandaag heel blij voor haar.’

Over teamgenoot Stysiak heeft Slöetjes intussen een schriftje vol aantekeningen gemaakt. Zij ziet de geblokte Poolse elke week beter worden. Dat gevulde blad in haar schrift is bedoeld voor 9 januari, de dag dat Nederland en Polen elkaar in Apeldoorn treffen op dag 3 van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT).

Dat toernooi, een alles of niets exercitie voor het laatst beschikbare ticket voor de Olympische Spelen van Tokio, wordt wekelijks besproken in Florence. Soms gaan Slöetjes, Daalderop en Dijkema op hun vrije dag aan de aperitivo. Een glaasje in een van de vele barretjes in het centrum van de monumentale stad. Hoe concurrerend hun clubteams in deze zelfde stad ook mogen zijn, de drie internationals zoeken elkaar op en nemen de wereld van het volleybal door.

Nieuwe coach

Het is de voorbije weken over Gianni Caprara gegaan, de coach van Firenze die deze herfst door technisch directeur Joop Alberda als nieuwe coach van de nationale volleybalploeg is gestrikt. Het is een interim karwei, maar bij olympische plaatsing kan de ervaren Italiaan zomaar voor een aantal jaren aanblijven als bondscoach van Nederland. Hij zou het niet erg vinden. Werken met Nederlanders, hij doet het graag. Hij vindt ze leergierig en professioneel.

De man (57) heeft routine, tactisch inzicht maar ook de humor die Nederlanders kunnen waarderen, zegt Nika Daalderop, het jonge talent dat voor het tweede jaar op rij door Caprara wordt gekneed. Vorige week geprezen na 23 punten tegen Chieri, zondag na twee punten snel gewisseld wegens matige service-receptie. Toch draagt zij hem op handen.

Dat geldt ook voor Laura Dijkema die aan haar derde seizoen bij Firenze bezig is. Caprara is haar zeer lief. ‘Ik kwam hier na de beroerde zomer met het Nederlands team terug en mijn zelfvertrouwen was ver te zoeken. Maar hier aangekomen was dat binnen de kortste keren weer terug. Ja, zo snel kan dat’, sprak ze vol opluchting. Met een half woord zegt zij precies te weten hoe het tactisch wonder Caprara, wereldkampioen met Rusland in 2006, een wijziging in het aanvalsconcept wenst.

Hij vraagt, zij voert uit. Tegen Scandicci ging Dijkema voor één punt naar de kant. Een snel onderonsje in set 2 zorgde dat het tegenspel van de Florentijnse ploeg wat beter werd. De zege bleef evenwel ver buiten bereik (25-18, 17 en 20). ‘Dat was maar goed ook’, sprak Slöetjes. Haar ploeg, de vaste nummer drie van Italië, zou een kleine crisis hebben doorgemaakt als nu zelfs van de stadgenoot was verloren. ‘De president van de club zal nu zeer opgelucht zijn’, aldus Slöetjes.

Knipoog

Zij had, van haar positie in de trappelhoek, Gianni Caprara nauwgezet kunnen observeren. Zij kreeg een knipoog, ten teken dat haar aanstaande bondscoach haar had zien staan. Hij begon de wedstrijd in een colbert, maar gooide die uit toen hij het in de tweede set al te warm kreeg. Daarvoor had hij een jaspand gebruikt om de tegenstander geen beeld te geven op de aanwijzing die hij gaf. Het deed komisch aan. De man uit Novara staat ook bekend om zijn humor. Ondanks het teleurstellende resultaat liep hij soms grappend naar de servicelijn, als daar de Puerto Ricaanse Santana ging opslaan.

De ervaren Caprara, zo getuigen alle drie Nederlandse vrouwen in Toscane, is de man die hun de rampzomer van 2019 kan doen vergeten. In het interlandseizoen werden alle mogelijke doelen gemist, inclusief het eerste olympische ticket dat in Catania door Italië werd veroverd. In de tweede week van januari moet hij, als de opvolger van de ontslagen Jamie Morrison, Nederland naar het olympische speelveld van Tokio zien te leiden. Hij bezit meer charisma dan de bedankte Amerikaan. Dat is hem aan te zien. Emotie is een ander ingrediënt in zijn aanpak.

Caprara is al druk met de voorbereiding op het OKT te Apeldoorn. ‘De maandag heeft hij gereserveerd voor de Nederlandse ploeg en de voorbereiding op ons toernooi van januari’, wist Nika Daalderop. ‘Ik ga vanavond niet terug naar Novara, naar mijn vrouw en kind. Ik ga de maandag benutten voor mijn voorbereiding, voor de video’s over de Nederlandse speelsters’, zo bevestigde Caprara de woorden van Daalderop.

Als hij tijd en gelegenheid vindt, gaat hij snel om tafel met Lonneke Slöetjes. Die woont in dezelfde stad, maar de interim bondscoach wilde niet met haar spreken voordat de derby had plaatsgevonden. Ongepast naar de achterban van beide clubs, had Caprara gemeend.

Het gesprek is lastig te plannen. Slöetjes speelt Champions League met Scandicci. Deze week is ze in haar oude stad, Istanbul. Daar speelde ze vijf jaar voor Vakifbank, het team waarmee zij clubwereldkampioen werd. Vakifbank, met de befaamde Italiaanse coach Giovanni Guidetti (ex-Nederland), is woensdag de tegenstander. Hoe beladen wil je een wedstrijd hebben.

Slöetjes gaat er via Nederland heen. Eerst de begrafenis van opa, dan dinsdag de reis naar Turkije en vervolgens de wedstrijd tegen haar oude ploeg. Het is ‘een rare week’, zegt ze. Ze kan het vooral met haar landgenoten delen. In haar eigen clubteam moet ze nog haar plaats vinden. Langs de kant staan, verdrongen door een nieuwe grootheid, ze moet het zich anders voorgesteld hebben bij haar rentree in Italië na vijf veelgeprezen Turkse jaren.