Nederlandse en Zuid-Koreaanse handbalsters scoren erop los en vestigen olympisch record

Danick Snelder wordt van twee kanten belaagd. Ze maakte de mooiste goal van de wedstrijd. Beeld Pro Shots / Thomas Bakker

De vizieren stonden dinsdag dusdanig scherp bij de handbalteams van Nederland en Zuid-Korea dat ze het olympisch doelpuntenrecord (in één wedstrijd) verbeterden. De eindscore van 43-36, dus 79 goals in totaal, was hoger dan zelfs het mannenhandbal onder de vijf ringen ooit had weten te produceren.

Nederland won het ren-je-rotduel dat in de tweede helft de bedieners van het scorebord gek maakten. De Koreanen hadden evenwel geen verweer tegen het snelle en soms gestructureerde handbal van de wereldkampioen. Een wedstrijd duurt tweemaal dertig minuten zuivere speeltijd.

Zuid-Korea is overigens geen eenvoudige tegenstander. In 1988 en 1992 waren de vrouwenploegen uit dat Aziatische land olympisch kampioen met een ongekend soort combinatiehandbal. Van 1984 tot en met 2012 haalde Korea altijd de laatste vier van de Olympische Spelen.

De Nederlandse vrouwen zijn de Koreanen de laatste zes jaar voorbijgestreefd. Dinsdag was Nycke Groot, de teruggekeerde architect van het Nederlandse aanvalsspel, een kwartier lang (het tweede part van de eerste helft), de vrouw aan de knoppen. Van 11-11 liep de ploeg van bondscoach Manu Mayonnade uit naar 18-12.

De rust kwam met 19-15 in oranje voordeel. De mooiste goal was een no-look pass van Groot, backhand afgedrukt, die aanvoerder Danick Snelder met een lob vanaf de cirkel afrondde.

Na rust werd het gaspedaal dieper ingedrukt. Inger Smits kwam weer op de plaats van Groot, die niet overbelast mag raken. Zij is 33 en kwetsbaar. Smits, zus van de mannelijke internationals Kay en Jorn, maakte drie goals in acht minuten. Haar eindtotaal was vier uit vijf schoten. Een nog beter percentage hadden Snelder (4 uit 4), haar vervangster Merel Freriks (4 uit 4) en hoekspeler Martine Smeets (eveneens 4 uit 4).

De topscorer van de dag werd als zo vaak Lois Abbingh, die extra veel speeltijd kreeg van coach Mayonnade. De Groningse schutter, het kanon van Nederland, maakte zes treffers. Ze is in goede conditie, een heel verschil met de Spelen van 2016 toen zij zich met een gekwetst bovenbeen door het toernooi sleepte.

Nederland heeft intussen vier punten. Van de concurrenten voor de topposities in de poule verloor Montenegro met 29-26 van Japan. Het gastland werd zondag door Nederland een kopje kleiner gemaakt: 32-21. Noorwegen en Nederland zijn de ranglijstaanvoerders van Groep A. Zaterdag treffen zij elkaar in de immens grote Yoyogi-hal in centraal Tokio.