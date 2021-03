Nederlandse dartsport blijkt ideaal doelwit voor matchfixers

Het dartsmekka Alexandra Palace in Londen. Beeld Getty Images

Matchfixing, sporters geld geven om minder goed te presteren of zelfs te verliezen, is lucratief. Wie bij voorbaat weet hoe een sportwedstrijd afloopt, verdient gegarandeerd veel geld bij de wedkantoren. Wereldwijd verdienen criminelen op deze manier 120 miljoen euro per jaar, schatte Europol in 2020.

Dit fenomeen, matchfixing, is niet exclusief iets voor de dartsport. Onder meer in het tennis, voetbal en basketbal zijn de afgelopen jaren meerdere sporters gesnapt die zich lieten omkopen. Het gaat dan niet alleen om topsport: ook wedstrijden op lager niveau kunnen interessant zijn voor criminelen. Als er maar gegokt wordt.

De rol van Nederlandse gokcriminelen die zich op de dartsport richten, lijkt te groeien doordat de populariteit van gokken toeneemt, schrijft de DRA in een jaarrapport. In 2020 kwamen in de dartsport twee gevallen van daadwerkelijke matchfixing aan het licht, waaronder één geval met een Nederlander: het 20-jarige talent Wessel Nijman.

Hij werd vijf jaar geschorst en werkt nu samen met de DRA om andere darters te waarschuwen voor de gevaren van matchfixing. In de jaren ervoor vervolgde de toezichthouder slechts één keer eerder een speler vanwege dit vergrijp.

Coronacrisis

Het aantal meldingen van darters die zijn benaderd door matchfixers nam in 2020 in zijn algemeenheid toe. Dat zou wel eens aan de coronacrisis kunnen liggen, vermoedt de DRA: de inkomsten van veel (amateur)darters liepen terug door de afgelaste wedstrijden en evenementen.

De NOS sprak meerdere Nederlandse darters die zijn benaderd door matchfixers. Onder meer Niels Zonneveld en Maik Kuikenhoven vertellen hoe ze via Whatsapp en Instagram de vraag kregen om expres wedstrijden te verliezen in ruil voor geld. Zes Nederlanders hebben zich bij de DRA gemeld, waarmee de omvang van het probleem waarschijnlijk slechts beperkt in beeld is. Het Openbaar Ministerie heeft een onderzoek ingesteld.

Het is niet zo gek dat juist darten een doelwit is van matchfixers, zegt Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit. De sport is er bij uitstek geschikt voor. Er gaat veel geld om in gokken op wedstrijden en je hoeft maar één speler om te kopen, legt ze uit. Bovendien kun je bij darten op een groot aantal categorieën wedden: niet alleen op wie wint of verliest, maar ook op wie de meeste keren 180 gooit, of wie de eerste set verliest. Dat soort zaken kan een speler beïnvloeden zonder al te veel op te vallen.

Poolbiljart

Om dezelfde redenen zijn ook tennis en poolbiljart populair bij matchfixers, zegt Olfers. ‘Voetbal is wat dat betreft lastig te fixen, dan moet je vaak toch drie mensen omkopen.’ Dat ook deze sport met het fenomeen te maken heeft, komt volgens haar omdat er zóveel geld in omgaat, dat een geslaagde wedstrijdmanipulatie meteen een enorme buit oplevert.

Wat Olfers betreft zet Nederland veel harder in op de aanpak van matchfixing. Het gaat hier niet alleen om de vraag of het spel wel eerlijk verloopt, legt ze uit: criminelen gebruiken de weddenschappen om geld wit te wassen dat ze hebben verkregen met vergrijpen als illegale prostitutie en drugscriminaliteit. ‘Er is in stilte een nieuw bancair systeem ontstaan voor criminelen: de markt rond kansspelen.’ In hoeverre dit ook geldt voor de Nederlandse criminelen die darters benaderen, of dat zij zich primair focussen op matchfixing als inkomstenbron, is op dit moment onduidelijk.

Verdachte signalen

Het probleem is volgens de hoogleraar dat geen enkele instantie de leiding heeft in het bij elkaar brengen van verdachte signalen. Los van elkaar lijkt er misschien weinig aan de hand als een darter een paar keer opvallend vaak mis gooit en er afwijkende activiteiten zijn onder gokkers op internet. Maar breng je dit soort informatie samen, dan worden aanwijzingen voor gokcriminaliteit veel sterker.

Daarom is matchfixing nu nog vaak bijvangst, zegt Olfers: de politie neemt een telefoon in beslag van een verdachte van drugscriminaliteit, en dan blijkt uit berichten dat diegene betrokken is bij matchfixing. ‘Het wordt heel erg gezien als een probleem van de sport. Maar het gaat om georganiseerde criminaliteit, je kunt niet van sportbonden vragen dat aan te pakken.’