Nederlandse curlingmannen hoeven voorlopig niet te vrezen voor hun positie in het nationale team, er komen geen Canadese spelers naar Nederland

Jaap Van Dorp (midden) in actie tijdens het wereldkampioenschap curling vorig jaar in Las Vegas. Beeld AP

De Nederlandse curlingmannen hoeven voorlopig niet voor hun positie in het nationale team te vrezen. Anderhalve week geleden lanceerde de Nederlandse curlingbond een campagne om Canadese spelers met een dubbel paspoort naar Nederland te halen. Uit een rondgang bij Canadese topcurlers met een Nederlandse achtergrond blijkt dat geen van hen over een dubbel paspoort beschikt.

Op de nationale ranglijst van Canada staan dertien spelers met Nederlandse wortels in de top-100. Drie van hen laten aan de Volkskrant weten voor Nederland uit te willen komen, als ze die mogelijkheid krijgen. Maar Morgan van Doesburg, Craig van Ymeren en Ted Appelman beschikken alleen niet over de noodzakelijke Nederlandse nationaliteit.

Van Doesburg vindt dat jammer. ‘Ik zou zonder enige twijfel overstappen’, vertelt de 25-jarige curler, die net buiten de top-50 van de ranking staat. Appelman (38) staat met zijn team hoger dan Van Doesburg, op plek 25. ‘Mijn grootouders zijn van Nederland naar Canada geëmigreerd. Ik ben zeker geïnteresseerd, maar ik heb helaas geen Nederlands paspoort’, aldus Appelman.

Dat paspoort zullen de Canadezen niet gemakkelijk krijgen. De regels voor het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit zijn streng. Kandidaten moeten vijf jaar achtereen in Nederland hebben gewoond en ingeburgerd zijn. Van Doesburg, Van Ymeren en Appelman voldoen niet aan die criteria.

Nederland zou de Canadese curlers goed kunnen gebruiken. Het niveau ligt in Canada erg hoog. In totaal won het land zes gouden olympische medailles, waarmee Canada het succesvolste land is in de geschiedenis van de curlingsport.

Volgens Maurits Hendriks, technisch directeur van sportkoepel NOCNSF, is curling ook in Nederland ‘alive and kicking’, al zijn er maar 150 mensen die de sport beoefenen. In een campagnevideo, gericht aan Nederlands-Canadese curlers zegt hij: ‘Dat betekent een gebrek aan goede professionals. Dus heb je de ambitie om voor Nederland uit te komen op internationale toernooien? Schrijf je dan in!’

In de video prijst Hendriks de prestaties van de Nederlandse mannen, die dit voorjaar voor de derde keer op rij meedoen aan de wereldkampioenschappen, na in 2017 en 2018 respectievelijk een elfde en een tiende plaats te hebben behaald. Kwalificatie voor de Olympische Winterspelen van 2022 is het volgende grote doel. Het zou de eerste keer zijn dat een Nederlandse curlingploeg aan de Spelen meedoet.

De ploeg van bondscoach Shari Leibbrandt is zelf niet bij het project van de bond betrokken, maar is wel op de hoogte gebracht. Aanvoerder Jaap van Dorp wil niet inhoudelijk reageren. Leibbrandt laat weten druk in voorbereiding te zijn op de WK, die over drie weken in haar geboorteland Canada plaatsvinden. ‘Het plan is een marketingproject, wij gaan over het sportieve gedeelte’, vertelt Leibbrandt. ‘Elke discussie leidt alleen maar af van waar we mee bezig zijn.’

Ondanks verschillende pogingen om de wervingsactie via Twitter onder de aandacht te brengen, is het filmpje op dat medium nog geen 2.000 keer bekeken. De campagne lijkt daarmee niet aan te slaan, maar volgens Norberth Korsmit, namens marketingbureau Triple Double verantwoordelijk voor de campagne, ligt dat anders. ‘We hebben ons doelpubliek heel gericht bepaald. Canadese gebruikers van sociale media zien onze campagne automatisch op hun scherm voorbij komen.’

Er zijn zo’n vijftig aanmeldingen binnengekomen, maar Korsmit acht de kans nihil dat daar kandidaten bij zitten die al in 2022 aan de Olympische Spelen mee zullen doen. ‘Bij de aanmeldingen zit veel potentie, maar dan gaat het vooral om vrouwen en jongere talenten. We willen de sport verbreden en verder onder de aandacht brengen. Dit is een project voor de toekomst.