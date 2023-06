Nederlandse cricketers breken records en stunten tegen tweevoudig wereldkampioen

Het Nederlands cricketteam was vorige week ook al succesvol in Zimbabwe. Beeld AP

De West-Indies, die de sport in de jaren zeventig en tachtig domineerden, leken op het veld van de Takashinga Cricket Club in Harare op een routineuze overwinning af te stevenen. Ze sloegen in 50 overs (300 geworpen ballen) 374 runs bij elkaar, een prima totaal in het eendaagse cricket. Nederland had nog nooit in haar geschiedenis meer dan 315 runs gescoord.

Daar kwam op deze historische dag verandering in. Met name Teja Nidamanuru stond geweldig te slaan tegen de snelle werpers uit Jamaica, Barbados en andere delen van de Cariben. De in India geboren batsman sloeg 111 runs bij elkaar. De Australische Nederlander Scott Edwards, die onder meer uitkomt voor Excelsior ‘20 in Schiedam, kwam uit op een behoorlijke 67 runs.

Uiteindelijk evenaarde Oranje het totaal van de West-Indies, iets wat zelden voorkomt in het cricket. Om de wedstrijd te beslissen moesten beide ploegen een ‘super over’ spelen, zes ballen elk. Logan van Beek batte namens Nederland en deed dat op fenomenale wijze. Hij sloeg dertig runs bij elkaar, een wereldrecord in een super over. Zijn werpen was net zo goed: hij incasseerde slechts acht runs en pakte twee wickets.

De 32-jarige Van Beek werd na afloop uitgeroepen tot Speler van de Wedstrijd. Hij vertelde voor de televisiecamera's dat de Indiase superster M.S. Dhoni zijn inspiratiebron is. ‘Ik heb hem in 2021 tijdens de Indian Premier League ontmoet en hij signeerde het bat waarmee ik vandaag heb geslagen.’ Van Beek’s opa Sammy Guillen speelde in de jaren vijftig voor zowel West-Indies als Nieuw-Zeeland.

Sri Lanka wacht

Eerder in het toernooi had Nederland gewonnen van Nepal en de Verenigde Staten, maar verloren van gastland Zimbabwe. Nederland speelt de komende dagen tegen Oman, Schotland en Sri Lanka in de play-offs. De wedstrijd tegen Sri Lanka, een andere topnatie, zal waarschijnlijk cruciaal zijn. Van de zes finalisten gaan er maar twee naar het WK dat komend najaar in India zal worden gehouden.

Nederland miste enkele belangrijke spelers omdat die niet werden vrijgegeven door hun Engelse clubs, onder wie Paul van Meekeren. Bas de Leede, uitkomend voor Durham, is wel aanwezig in Zimbabwe. De overwinning van Nederland is een van de grote momenten uit de vaderlandse cricketgeschiedenis. Het kan tippen aan de overwinning tegen de Engelsen op Lord’s tijdens het WK Twenty20 in 2009.