Nederlandse coaches schieten gaten in conservatieve Amerikaanse honkballeer

Ke'Bryan Hayes van Pittsburgh slaat een honkslag tegen Milwaukee Brewers. Beeld AP

Pottenkijkers zijn niet welkom in de ‘warroom’ van Pittsburgh Pirates, een van de dertig clubs uit de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB. In de ruimte in stadion PNC Park bereiden tientallen scouts en medewerkers zich voor op de jaarlijkse draft, het proces waarbij clubs nieuwe talenten uitkiezen.

Onder hen twee Nederlanders, Bart Hanegraaff (34) en Martijn Nijhoff (43). Ze spelen sinds enkele jaren een sleutelrol bij de club en zijn voor het eerst als adviseurs betrokken bij de selectieprocedure. In de vergaderzaal, die voor even is veranderd in een onneembare vesting, kijken ze hun ogen uit. Zelfs foto’s mogen de ruimte niet verlaten, vertellen ze tijdens een pauze. Concurrenten zouden kunnen inzoomen op de computerschermen.

Op een metersbreed wit bord plakken magneetjes met namen van jonge honkballers. De scouts, verspreid over het land, hebben informatie van zo’n tweeduizend spelers verzameld. Vierhonderd daarvan worden in de laatste fase besproken, nadat ze zijn gerangschikt door een computermodel. Hanegraaff en Nijhoff dienen als klankbord.

Gekozen spelers belanden bij de opleidingsteams van de club in de zogeheten minor leagues, de competities onder de MLB. In de kraamkamer van Pittsburgh hebben de Nederlanders het voor het zeggen.

In de zoektocht naar een nieuwe, afwijkende koers kwam de club uit bij de Brabanders – Hanegraaff komt uit Eersel, Nijhoff uit Helenaveen – die vrij spel krijgen om hun vernieuwende, in Nederland beproefde trainingsmethoden te implementeren. De Pirates, die het vanwege hun beperkte budget van innovatie moeten hebben, denken met het tweetal goud in handen te hebben.

Honkbalwalhalla

‘Het is onwerkelijk’, zegt Hanegraaff, dat twee jongens uit Nederland het lot van een club uit honkbalwalhalla Amerika in handen hebben. ‘Ik moet mezelf soms wel even in de arm knijpen’, zegt hij na een lange dag in de warroom. Nijhoff: ‘We genieten hier elke dag.’

In Pittsburgh, in de staat Pennsylvania, draagt het duo de filosofie van hun mentor Frans Bosch uit. De voormalig kunstenaar, die als medisch tekenaar leerde over de menselijke anatomie, werkte als coach en begeleider in diverse sporten en is invloedrijk op het gebied van het motorisch leren.

Nijhoff, een oud-honkballer, kwam met Bosch in aanraking via de Fontys Sporthogeschool en raakte bezeten van de theorie. ‘Mijn mond viel open toen ik ervan hoorde’, zegt hij. ‘We deden eigenlijk alles verkeerd.’

Hanegraaff, die op dat moment werkte voor de honkbalacademie van Nijhoff, maakte niet veel later kennis met Bosch en diens methoden.

‘Het is complexe materie’, zegt Nijhoff, ‘en het kan jaren duren om het helemaal te doorgronden’. Maar de kern van de denkwijze is eenvoudig: ‘In plaats van een sporter te vertellen hoe je een beweging moet maken, creëer je een omgeving waarin het lichaam op een natuurlijke manier zelf ontdekt hoe het moet.’ In zijn vakgebied heet het impliciet leren: laten ervaren, in plaats van voorkauwen.

De Nederlandse honkbalcoaches Martijn Nijhoff (links) en Bart Hanegraaff. Beeld Koen van der Velden

Een paar voorbeelden. Een werper die zijn arm te laag houdt wordt niet simpelweg verteld wat hij verkeerd doet, maar gaat oefenen met een stok onder zijn arm. Landt hij verkeerd op zijn voorste voet, dan kan het oppervlak worden aangepast om het probleem spelenderwijs te verhelpen; met behulp van een verhoging, bijvoorbeeld, of een ondergrond van zand. Slagmannen kunnen hun swing perfectioneren door met zwaardere, of juist kleinere knuppels te werken.

De aanpak moet sporters op momenten van hoogspanning laten vertrouwen op automatismen. Bovendien zou de meer natuurlijke manier van bewegen blessures voorkomen.

Talentcoach bij honkbalbond

Nijhoff implementeerde de trainingsmethoden jaren geleden als talentcoach bij de Nederlandse honkbal- en softbalbond (KNBSB), een functie die hij nog altijd bekleedt. In Amsterdam overziet hij het ‘Talent TeamNL Center’ van de KNBSB, waar de grootste talenten van het land zich verzamelen. Vaker dan voorheen tekenen ze profcontracten, of trekken ze naar Amerikaanse universiteiten. Het zou het succes van de aanpak onderstrepen.

In 2015 gaf Nijhoff een lezing in het Duitse Paderborn, waar zijn verhaal indruk maakte op twee Amerikanen die een lijntje naar Pittsburgh bleken te hebben. De Brabander werd uitgenodigd om bij de club te komen kijken. ‘Ik mocht niks zeggen, alleen maar rondlopen’, zegt Nijhoff. ‘Aan het einde van de dag moest ik vertellen wat ik ervan vond.’ Het viel hem niet mee. ‘Er zat geen enkele variatie in de trainingen, het was alleen maar herhalen, herhalen.’

Toen hij een tweede keer op bezoek kwam, had men niets met zijn adviezen gedaan. De derde keer? Hetzelfde verhaal. ‘Toen ze me opnieuw uitnodigden, zei ik dat ik het wel gezien had. Ik verveelde me te pletter. Ze vroegen: leer je dan niet van ons? Ik zei: nee, eigenlijk niet. Ze wisten niet wat ze hoorden.’

Eenmaal terug in Nederland ging de telefoon. De Pirates. Nijhoff kreeg een baan aangeboden en werd parttime adviseur voor de club. Regelmatig reisde hij naar Bradenton, in Florida, waar het trainingscomplex van de club ligt en de opleiding wordt aangestuurd.

Bij een conferentie in 2018 ging Hanegraaff, zijn protegé in Nederland, voor het eerst mee. ‘We dachten dat er een paar coaches zouden zijn, maar er zat 120 man, van vijftien verschillende MLB-clubs.’

Hanegraaff werd ingelijfd door de Pirates, terwijl ook andere clubs geïnteresseerd waren. De oud-honkballer kreeg onder meer een aanbieding van New York Yankees, maar de roemruchte club kreeg een zeldzaam ‘nee’ vanuit Nederland te horen. ‘Daar kopen ze gewoon de beste spelers’, zegt Hanegraaff. ‘In Pittsburgh was de uitdaging groter.’

De honkbalcoaches schrijven hun jongensboek in de stad van Andy Warhol, Heinz-ketchup en de staalindustrie. Even ontsnapt uit de war room, kijken ze vanaf het gras van het PNC Park uit op de wolkenkrabbers in het centrum. Nijhoff draagt een zwart trainingsjack (de airco in het kantoor draait op volle toeren), Hanegraaff een petje van clublegende Roberto Clemente, de Puerto Ricaan die in 1972 neerstortte met een vliegtuig vol hulpgoederen voor Nicaragua. De grote, groene muur aan de rechterzijde van het veld is naar hem vernoemd.

Hoog in het stadion krijgt een groep supporters een rondleiding. Ze hebben geen idee dat de toekomst van hun club grotendeels in handen is van de mannen daar beneden op het veld.

Ook andere clubs in de MLB zijn tot op zekere hoogte bekend met de filosofie van de Nederlanders, maar nergens gaat men zo ‘all-in’ als in Pittsburgh. De rol van Nijhoff, die coaches in de minor leagues aanstuurt, is vorig jaar uitgebreid – in een periode van zes maanden is hij twaalf weken in Florida – en Hanegraaff woont tegenwoordig in Bradenton.

Vanuit daar werkt hij als ‘head of methodology’ met coaches en spelers. Het is de bedoeling dat ook de honkballers van het vlaggenschip in de nabije toekomst gaan trainen volgens de nieuwe methode. Hanegraaff werkte al met supertalent Oneil Cruz, de Dominicaan die dit seizoen een bal met een recordsnelheid van 157 kilometer per uur aangooide naar het eerste honk. ‘Toen hij vorig jaar voor het eerst werd opgeroepen door de Pirates en hij zijn eerste homerun sloeg, zat ik in de dugout.’

Conservatief wereldje

In eerste instantie stuitten de nieuwkomers op de nodige weerstand bij hun nieuwe werkgever, met name bij coaches. ‘Ik gaf een keer een lezing’, zegt Nijhoff, ‘en na afloop wilden alle kracht- en conditietrainers ontslag nemen.’ Hanegraaff: ‘Het was allemaal redelijk behoudend.’

In de afgelopen seizoenen ging de bezem door het personeel van de club: ruim 60 procent werd ontslagen. Sindsdien krijgen de Nederlanders ruim baan van geestverwanten die de vacante posities invulden. ‘Eerst waren wij de roependen in de woestijn, nu zijn dat de coaches die niet meewillen.’

‘Het Amerikaanse honkbal is een conservatief wereldje’, zegt John Baker, voormalig MLB-catcher en hoofd opleidingen in Pittsburgh. ‘Dat komt wellicht door de grote populatie van de Verenigde Staten: talent komt toch wel bovendrijven. We zijn lui geworden. Banen worden uitgedeeld aan oud-spelers, de trainingen zijn ouderwets. Het enige dat ik als speler hoorde, was dat ik mijn elleboog omhoog moest houden. Het klassieke Amerikaanse honkbaladvies.’

Baker begon zijn carrière bij Oakland A’s en werd ingelijfd door Billy Beane, de man achter datarevolutie Moneyball. ‘Ook daar wilden veel mensen in eerste instantie niet aan geloven.’

De Amerikaan werkte bij Chicago Cubs toen hij leerde over de ideeën van Bosch. Een conditietrainer had met de Nederlander samengewerkt bij het nationale rugbyteam van Wales. Toen hij vorig jaar begon in Pittsburgh, ging zijn eerste telefoontje naar Hanegraaff. Over tegenwerking hoefden de Nederlanders zich geen zorgen meer te maken.

Sommige medewerkers trokken naar Pittsburgh vanwege Hanegraaff en Nijhoff. ‘Ik deed dingen omdat ik dacht dat het zo hoorde,’ zegt Jonathan Tucker, die de slagcoaches van de Pirates aanstuurt. Als speler haalde hij op een haar na de MLB. ‘Ik had altijd het gevoel dat er meer moest zijn.’ Na een lezing van Nijhoff ging een wereld voor hem open. ‘Met deze aanpak had ik waarschijnlijk de MLB gehaald.’

Bij de Pirates, die in 1972 voor het laatst kampioen werden, snakt men naar nieuw succes. Nijhoff is ervan overtuigd dat het zal komen. De eerste resultaten zijn inmiddels zichtbaar. Ke’Bryan Hayes, een talentvolle derdehonkman uit de eigen opleiding, tekende dit voorjaar een contract voor 70 miljoen dollar, een clubrecord.

Dit seizoen bevindt Pittsburgh zich opnieuw in de onderste regionen, maar volgens de coaches zal het tij spoedig keren. ‘Als andere clubs, heel zwart-wit bekeken, alleen maar vertéllen hoe het moet, nooit met variatie en op hoge snelheid trainen, en wij doen de komende jaren wat we nu doen?… Dan hoef je geen verstand van honkbal te hebben om te snappen dat het een verschil gaat maken.’

Binnen twee, drie seizoenen, kunnen de supporters zich opmaken voor, op z’n minst, play-off-honkbal, denkt Nijhoff. ‘Daar ben ik heilig van overtuigd.’