Nederlandse clubs verdienen 210 miljoen euro minder aan verkoop van voetballers

Frenkie de Jong Beeld AFP

De transferinkomsten van de Nederlandse eredivisieclubs zijn met ruim 200 miljoen euro gedaald. Vorig jaar toucheerden zij 370 miljoen euro, dit jaar 160 miljoen, volgens berekeningen van transfermarkt.nl. Zij gaven ook minder uit aan nieuwe aankopen: vorig jaar 110 miljoen, dit jaar 73 miljoen euro. Het aantal transfers bleef zowat gelijk.

Het is de vraag of sprake is van een corona-effect of een Champions League-effect. Vermoedelijk allebei. Ajax presteerde in het seizoen 2018-2019 sensationeel in de Champions League. In de ultieme spelersetalage was ook PSV tot aan de winterstop actief. Door de megaverkopen van Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Hirving Lozano was 2019 een topzomer voor de Nederlandse clubs. Vorig seizoen waren de Europese prestaties veel minder aansprekend. Het totaal aan transferinkomsten in 2020 is nog een stuk meer dan in de zomer van 2018 (100 miljoen) werd opgehaald, maar loopt flink achter bij 2017 (211 miljoen).

Een behoorlijk aantal internationale topclubs houdt de hand sinds corona op de knip, wat een dempend effect heeft op de geldstromen wereldwijd. Alleen de Premier League is een uitzondering. Engelse clubs gaven 1,4 miljard euro uit, net als een jaar geleden. De duurste transfer was die van Kai Havertz van Bayer Leverkusen naar Chelsea voor 80 miljoen euro, een relatief schijntje vergeleken met het record van 222 miljoen euro dat PSG in 2017 betaalde voor Neymar.

Grootste verschilmaker met een jaar geleden in Nederland is Ajax. Vorige zomer verdiende die club meer aan transfergelden (ongeveer 217 miljoen) dan alle eredivisieclubs deze zomer samen. Dat kwam vooral door de verkoop van De Jong (aan FC Barcelona) en De Ligt (aan Juventus) bij elkaar voor ongeveer 190 miljoen.

Coronakorting Van de Beek

Ajax vreesde een totale leegloop en maakte afspraken met andere basisspelers om nog een jaar te blijven. Daardoor werd het min of meer gedwongen om Hakim Ziyech (40 miljoen euro) en Donny van de Beek (39 miljoen euro) te verkopen toen Chelsea en Manchester United de buidel trokken. Bij de laatste deal zou sprake zijn van een ‘coronakorting’.

Het aanblijven van de nadrukkelijk op een transfer azende Nicolás Tagliafico en André Onana is een direct gevolg van de coronacrisis, stelde directeur voetbalzaken Marc Overmars bij Ajax tv. Omdat Ajax niet krap wil komen te zitten door de verwachte financiële schade van het publieksverbod werd ook Sergiño Dest verkocht aan FC Barcelona. De totaalopbrengst komt zo nog op ongeveer 100 miljoen euro. Dat is zo’n 8 miljoen meer dan Ajax op basis van de laatste jaarcijfers aan salarissen betaalde.

PSV verkocht in de zomer van 2019 voor 57 miljoen euro. Vooral de deal met Napoli, dat Hirving Lozano voor 38 miljoen euro kocht, was lucratief. Daar kwam afgelopen winter nog eens 35 miljoen euro bij van Tottenham Hotspur dat Steven Bergwijn overnam. Het steekt schril af bij de 10,5 miljoen die PSV de voorbije zomer toucheerde voor Sam Lammers (voor 9 miljoen euro naar Atalanta Bergamo) en Jeroen Zoet (voor 1,5 miljoen naar La Spezia).

Transfermarkt.nl maakt bij de waardebepalingen soms gebruik van schattingen. Er is niet altijd rekening gehouden met afdrachten aan ex-werkgevers, zaakwaarnemers en bonussen. Hoe dan ook dragen de andere eredivisieclubs weinig bij aan het totaal. Alleen Heerenveen en AZ cashten behoorlijk voor respectievelijk Chidera Ejuke en Oussama Idrissi. Beide clubs streken ongeveer 12 miljoen euro op. Dat is veel meer dan Feyenoord. Dat haalde een jaar geleden nog zo’n 18 miljoen op, afgelopen transferperiode geen euro.