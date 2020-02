Nederlandse basketbalploeg weet niet opnieuw te stunten

Charlon Kloof passeert de Kroaat Pavle Marcinkovic alsof hij niet bestaat. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De Nederlandse basketballers hebben na de sensationele zege op Turkije in Ankara niet voor een nieuwe stunt kunnen zorgen tijdens de kwalificatie voor het EK van 2021. In het sfeervolle en goedgevulde Topsportcentrum in Almere ging Nederland, de mondiale nummer 44, onderuit (59-69) tegen het sterke Kroatië.

Daarmee deed Nederland zich te kort. Lange tijd kon de thuisploeg goed mee met de nummer veertien van de wereld. Pas een paar minuten voor tijd maakten de Kroaten het verschil. Daar kon ook de immer meelevende bondscoach Maurizio Buscaglia geen verandering in brengen. Met de Italiaan is de Nederlandse Basketbal Bond (NNB) vorig jaar een nieuwe weg ingeslagen, die de ploeg dichterbij de internationale top moet brengen.

Ondanks de nederlaag heeft Nederland nog alle kans op plaatsing voor het EK. De ploeg van Buscaglia begon het kwalificatietoernooi afgelopen vrijdag met een knappe overwinning (65-72) op Turkije, de nummer vijftien van de wereld. Zweden is het vierde land in de poule.

Het contrast met het recente verleden is groot. Amper acht jaar geleden zou de Nederlandse mannenploeg voor minimaal twee jaar ophouden te bestaan. De bond had simpelweg geen geld meer. Een financiële injectie van de eredivisieclubs en betaalzender Sport1 voorkwam dat het vlaggeschip daadwerkelijk werd opgeheven. Met recordinternational Toon van Helfteren als coach flikte de ploeg het onmogelijke door zich met een minimaal budget in 2014 voor het eerst in 25 jaar te plaatsen voor een EK.

Niet veel later riep een groep oud-basketballers de Stichting Nederland Mannen Team (NMT) in het leven om een stevig fundament onder de ploeg te leggen. Sponsors haakten aan en met Van Helfteren aan het roer werd de weg naar boven verder ingezet. Toch vond de bond het vorig jaar tijd voor een nieuwe impuls. Hoewel Van Helfteren graag was doorgegaan, nam de bond na zes jaar afscheid van de Tilburger.

‘Toon heeft het fantastisch gedaan, maar om stap naar de internationale top te maken, wilden we iemand die al in de internationale top had gewerkt’, zegt technisch directeur Okke te Velde voor de wedstrijd tegen Kroatië. ‘Om ergens te komen heb je de ervaring nodig van mensen die er al zijn geweest.’

De nieuwe bondscoach Maurizio Buscaglia spreekt zijn team tijdens een time-out toe. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

In de zoektocht naar een internationaal gelauwerde coach kwamen Te Velde en zijn collega’s al snel uit bij Buscaglia. De Italiaan was negen jaar trainer bij Dolomiti Energia Trento in de sterke Italiaanse competitie. ‘Maurizio wil naast presteren op korte termijn ook het Nederlandse basketbal op lange termijn vooruit helpen’, zegt Te Velde.

Bovendien kan hij het bondscoachschap combineren met zijn functie als clubtrainer bij Grissin Bon Reggio Emilia, dat uitkomt op het hoogste Italiaanse niveau. ‘Wij hebben niet de middelen om een trainer van zijn statuur voor een jaar vast te leggen.’

Met het aanstellen van een buitenlandse coach volgde de basketbalbond een trend die al langer gaande is in Nederland. Onder het bewind van de Deense Helle Thomsen en later de Fransman Emmanuel Mayonnade voegden de Nederlandse handbalsters zich bij absolute top. Het leverden ze in 2019 de wereldtitel op. Onder leiding van de IJslander Erlingur Richardsson maakten de mannen in januari hun EK-debuut.

De Italiaanse coach Giovanni Guidetti leidde in 2015 de Nederlandse volleybalsters naar een zilveren EK-medaille en eindigde een jaar later op de Spelen van Rio als vierde. Maar dat een buitenlandse coach geen garantie voor succes is, bewees de Amerikaan Jamie Morrison. De opvolger van Guidetti werd vorig jaar vanwege tegenvallende resultaten ontslagen. En ook onder leiding van diens vervanger, de Italiaan Giovanni Caprara, wisten de volleybalsters zich niet te plaatsen voor de Spelen van Tokio.

Te Velde: ‘We hebben het handbal en volleybal niet als voorbeeld genomen, maar gekeken naar wat wij zelf dachten nodig te hebben. Wil je een coach met internationale ervaring, dan kom je al snel bij een buitenlandse coach uit. De gedachte kan dus wel hetzelfde zijn geweest.’

Met Buscaglia willen de Nederlandse basketballers structureel aanwezig zijn op Europese kampioenschappen. Te beginnen volgend jaar in Georgië, Tsjechië en Duitsland. Daarvoor moet Nederland in een poule met Kroatië, Turkije en Zweden bij de eerste drie eindigen. Als stip aan de horizon staan de Spelen van 2028.

Tegen Kroatië liet het team opnieuw zien de afgelopen jaren grote stappen te hebben gemaakt. Al werd een zwak laatste kwart de ploeg fataal. Nederland leidde op een gegeven moment met zes punten, maar moest op het laatst toezien hoe Kroatië wegliep. Daarmee vergat Nederland zich na twee wedstrijden een goede uitgangspositie te verschaffen. Nederland vervolgt de kwalificatie in november met een thuiswedstrijd tegen Zweden, op papier de minste sterke tegenstander in de poule.