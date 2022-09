Nederlandse basketballers verliezen ook hun laatste EK-duel, maar de toekomst biedt hoop

Nederlander Jesse Edwards in duel met Fin Shawn Huff op het EK. Beeld Reuters

‘Soms lijkt het Nederlandse vlaggetje naast je naam echt tegen je te werken’, vertelt Yannick Franke. De beste afstandsschutter van het Nederlands team heeft na het EK eindelijk zijn toptransfer te pakken, wanneer hij met PAOK Saloniki gaat basketballen in de Champions League.

Het is een fijn vooruitzicht voor de 26-jarige Haarlemmer, want op de transfermarkt van het internationale clubbasketbal roept de Nederlandse nationaliteit nu nog vaker vraagtekens op dan positieve associaties. Tot dusver was Franke daarom veroordeeld tot het bestaan van een basketbalnomade. Sinds 2016 speelde hij al voor clubs in Finland, Griekenland, Kroatië, Italië, Litouwen, Duitsland, Frankrijk, Polen en Andorra. ‘Het geeft mij dus rust dat ik al vóór dit toernooi een mooie nieuwe club had gevonden.’

Persoonlijke trots

Ondanks een flinke handblessure en zijn gegarandeerde overstap naar PAOK sloot Franke zich alsnog last minute aan bij Oranje op het EK. En uitgerekend hij moest een van de spelers zijn die in de rust van het derde groepsduel, waar het verslaanbaar geachte gastland Tsjechië met liefst 23 punten voor stond na één helft, een donderspeech geven in de kleedkamer.

‘Bij basketbal kunnen de schoten soms niet vallen. Dat hoort erbij’, stelt Franke. ‘Maar zo’n slappe eerste helft tegen Tsjechië heeft te maken met bereidheid, met verantwoordelijkheidsgevoel. Spelen voor je land moet een bepaalde mate van persoonlijke trots, van onverzettelijkheid vereisen. En dat ontbrak aanvankelijk gewoon.’

Dat Oranje het gat met Tsjechië na rust nog van 23 naar 3 wist te reduceren, daar is Franke dan ook tevreden over. ‘Maar zowel tegen Israël, Tsjechië als Polen moeten we het uiteindelijk met alleen wat complimenten doen. En dat houdt ook een keer op.’

Flinke veranderingen

Na drie nipte nederlagen in de middelste drie groepsduels, oogt een al uitgeschakeld Oranje in het slotduel met Finland volstrekt inspiratieloos. Dat Nederland met deze verliespartij een negatief record zou vestigen voor bondscoach Maurizio Buscaglia, blijkt niet tot extra motivatie te hebben geleid. Het Finse pak slaag betekent dat de Italiaanse coach nu negentien interlands achtereen heeft verloren met Oranje, sinds de EK-deelname was bereikt.

Of hij nog terugkeert als bondscoach, is dus maar de vraag. Zoals Henk Norel – tot 2018 een leidende speler bij Oranje – als co-commentator bij Ziggo Sport meermaals terecht aanstipte tijdens dit EK, is er in de vele rotaties en speelminutenverdelingen onder Buscaglia weinig lijn te ontdekken.

Qua spelers verliest Oranje in elk geval een paar herkenbare gezichten. Uitblinker Worthy de Jong (34) stapt over naar de olympische discipline van het 3-tegen-3-basketbal, terwijl Shane Hammink (28) stopt en naar Amerika zal emigreren.

Nieuwe hoop

Maar het is niet een en al ellende, wat de toekomst van het Nederlands landenteam betreft. De 22-jarige Jesse Edwards, die op het Amerikaanse universiteitsniveau bij Syracuse te boek staat als groot talent, beleefde een prima vuurdoop als international op het EK. ‘Dat ik 30 kilo lichter ben dan veel van mijn directe tegenstanders onder de basket, blijk ik ook als voordeel te kunnen gebruiken’, zei Edwards met een glimlach. ‘Zij hebben allicht meer kracht, maar ik heb meer snelheid en sprongkracht.’

Ook lijkt het vertrek van vleugelspelers De Jong en Hammink de deur te openen voor een nieuw Nederlands toptalent. Yannick Kraag (19) speelt volgend seizoen met Joventut Badalona op het ijzersterke hoogste niveau van Spanje. De jonge schutter wordt door Amerikaanse scouts genoemd als mogelijk NBA-doelwit voor 2023 of 2024.