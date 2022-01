Nederlandse afvaardiging Winterspelen nog verschoond van coronagevallen

Skispringster Sara Marita Kramer, uitkomend voor Oostenrijk, bleek wel positief. Beeld EPA

Het organisatiecomité in Beijing meldde dat er zaterdag 34 nieuwe gevallen zijn bijgekomen. Het gaat om 23 topsporters en stafleden die in Beijing arriveerden, onder wie drie Poolse schaatsers en vijf leden van de Canadese ploeg. De elf andere gevallen zijn mensen die eerder in China aankwamen en al in de zogeheten ‘superbubbel’ zaten. Op vrijdag meldde het organisatiecomité 36 nieuwe positieve gevallen.

Ook de voorzitter van de atletencommissie van het Internationaal Olympisch Comité, de Finse Emma Terho, is in Beijing positief getest. De 40-jarige Terho zit daarom voorlopig in isolatie. De voormalige ijshockeyster, die vijf keer meedeed aan de Olympische Spelen en met Finland brons pakte in 1998 en 2010, moet zodoende alle vergaderingen en meetings in de aanloop naar de Winterspelen online doen.

‘Hoewel dit niet de start is die ik me had voorgesteld, ben ik wel blij om te zien dat de protocollen in Beijing goed werken’, schrijft Terho op Instagram. ‘Sinds ik hier ben aangekomen, heb ik geen contact gehad met deelnemers aan de Spelen. Ik doe aan alle meetings op afstand mee.’

Twee keer testen bij aankomst

Ongeveer driekwart van de 41 Nederlandse deelnemers vloog woensdag naar China. Bij aankomst onderging iedereen twee coronatesten: eentje op de luchthaven en eentje bij het betreden van het olympisch dorp. Het grootste deel van de ploeg is inmiddels ruim vier dagen in Beijing en er zijn geen meldingen van besmettingen. NOCNSF houdt nog een slag om de arm. ‘Het is te vroeg om vanuit medisch standpunt die conclusie nu al te kunnen trekken.’

Het is onduidelijk of schansspringster Kramer komend weekeinde in actie kan komen in Beijing. Kramer boekte zaterdag in Willingen haar zesde overwinning van dit seizoen in de wereldbeker en voert het klassement ook aan. Ze heeft volgens de bond geen symptomen van het coronavirus. De skispringster keert terug naar huis en laat zich dan nogmaals testen. De 20-jarige Kramer is geboren in Nederland, maar verhuisde op 6-jarige leeftijd met haar familie naar Oostenrijk.

De komende dagen arriveren nog veel deelnemers aan de Spelen in China. Wie positief wordt bevonden, gaat in quarantaine en mag mogelijk nog meedoen aan de Spelen. Na twee negatieve PCR-tests met daartussen een pauze van ten minste 24 uur, mogen de betreffende mensen weer uit isolatie.