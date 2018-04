Nederlands wielrennen bloeit, behalve in de Amstel Gold Race

Bauke Mollema stond aan de start, Robert Gesink, Wout Poels, Niki Terpstra. Allemaal renners met ronkende erelijsten die in potentie kunnen meestrijden om de zege in de enige klassieker die Nederland rijk is. Maar waar de vrouwen uitblonken, dateert de laatste Nederlandse overwinning bij de mannen alweer van 2001, toen Erik Dekker - toen nog in Meerssen - Lance Armstrong in de sprint versloeg.



Teleurstellend? Op het finishterrein in Berg en Terblijt schudt koersdirecteur Leo van Vliet zijn hoofd. 'Mijn taak is om voor een mooie koers te zorgen. Als dat kan door het parcours aan te passen, dan doe ik dat.