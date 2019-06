Nederlands vrouwenvolleybalteam speelt verstoppertje tegen Italiaanse kanonnen

Cristina Chirichella (L) en Britt Bongaerts (R) in duel. Beeld BSR Agency

Op Papendal, het trainingscentrum van de nationale volleybalploegen, zal dinsdag met aandacht gekeken zijn naar de beelden van Nederland-Italië, de zevende van vijftien wedstrijden uit de Volleyball Nations League. Over twee maanden ontmoeten beide vrouwenteams elkaar op Sicilië, met als inzet een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar.

De interland in Hongkong bleek geen generale voor de kwalificatiewedstrijd van augustus. Het was een opzettelijk ongelijke strijd. De Nederlandse coach Jamie Morrison had om fysieke redenen zijn vedetten thuisgehouden, in de Arnhemse bossen. De Amerikaan, zelf ook in Nederland achtergebleven, zag zijn extra jeugdige selectie met 3-1 verliezen. De vervangende hoofdcoach was een kleine Italiaan, Alessandro Beltrami.

De strijd in de opstandigste stad van China vertoonde vooral een scheve balans in aanvalskwaliteit. Italië had kanonnen, Nederland was meer bezig met de plaatsbal of de vingers van de blokkering te raken. Italië sloeg 55 aanvalspunten, Nederland de helft (28). In blokkering en service waren de verschillen geringer.

Hardhitter

Tegen Morrisons verwachting in was vicewereldkampioen Italië toch met zijn beste internationals naar China afgereisd. Coach Mazzanti wil dit jaar wel de Final Six van de Nations League halen. Van de sterren bleef de gevreesde hardhitter Paola Egonu, een Italiaanse met Nigeriaanse ouders, evenwel aan de kant. Zij werd op de diagonaal, de vrije aanvalspositie, vervangen door de ervaren rot Indre Sorokaite, een Litouwse van geboorte. Die hakte er zeven aces van de serveerlijn in.

In de basis van Italië stonden vier volleybalsters uit de WK-finale van vorig jaar oktober, toen Servië met 3-2 te sterk bleek voor het opgebloeide Italiaanse team. In de jaren 2015, 2016 en 2017 was Italië voor Nederland nog telkens een gemakkelijke prooi. Bij het WK in Japan kwamen de landen elkaar niet tegen. Bij de Nations League van vorig jaar, in Rotterdam, was de toegenomen kracht van de verjongde Italiaanse ploeg al gebleken, toen Nederland met 3-2 verloor.

Het door de Nederlanders gevreesde viertal dat de strijd in Hongkong naar de hand zette bestond uit spelverdeler Ofelia Malnikov, vorig jaar de beste van het WK, uit de kwikzilveren passerloper Miryam Sylla, libero Monica di Gennaro en middenaanvaller Christina Chirichella. De eerste set was een walk-over: 25-13. In de tweede set zakte Italië weg in zekere foutenlast en was Nederland bij de les (25-22). Die setzege was al meer dan mocht worden verwacht van een ploeg die eredivisiespeelsters als Eline Timmerman (Eurosped Vroomshoop), Sarah van Aalen (Sliedrecht Sport) en Hester Jasper (VC Sneek) op de vloer bracht.

Bijna-oorlogssterkte

In set 3 en 4 was Italië beter, maar zeker niet dominant: 25-19 en 25-16. Beltrami liet Van Aalen het spel verdelen, om eerste keus Britt Bongaerts niet stuk te spelen. Voor haar was het eerste wedstrijd na de korte lentebreak. Volgende week komt Nederland in week 4 van de Nations League, met drie wedstrijden in Duitsland, weer op bijna-oorlogssterkte aan de start. In het Coliseum van Hongkong moet de jeugdploeg zich woensdag en donderdag zien te redden tegen olympisch kampioen China en grootmacht Japan.

Het tactisch verschuilen heeft een doel. Op 4 augustus, Nederland zit op de camping, moet de nationale volleybalploeg Italië in eigen huis zien te verrassen. Wegblijven uit Hongkong dien­de dat doel.