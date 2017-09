Nederlands vrouwenteam vindt ritme op EK volleybal: Italië in kwartfinale bij vlagen vernederd

Hij was voor zijn doen opvallend uitbundig, betwistte zelfs fel een arbitrale beslissing toen dat op 24-16 in de eerste set helemaal niet nodig was. Natuurlijk heeft Morrison de druk gevoeld. Zijn ploeg faalde in mei bij de eerste WK-kwalificatie in Azerbeidzjan. Laat het gastland nu maar komen, aldus Morrison. 'Ik wil graag revanche voor die nederlaag tegen Azerbeidzjan. En wat is dan een beter moment dan in een halve finale van een EK?'



Azerbeidzjan moet de Final Four nog zien te bereiken en volgens De Kruijf zal de thuisploeg vandaag niet zo simpel winnen van Duitsland als in de poule. Die groepswedstrijden vertekenen traditioneel het beeld, want Italië had zich als ongeslagen poulewinnaar rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales. Coach Davide Mazzanti had zich al in de groepsfase beklaagd over het povere niveau van zijn ploeg.