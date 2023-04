Nederlands vrouwenteam kan zich volgens bondscoach Andries Jonker langzaam weer meten met wereldtop

Zwaar gehinderd door Jule Brand probeert Victoria Pelova namens Nederland in balbezit te blijven. Beeld ANP

Andries Jonker had een ideetje, hij riep aanvaller Victoria Pelova bij zich. Het was twee dagen voor de wedstrijd tegen Duitsland, nog drie keer kon de bondscoach trainen, maar hij wilde eerst weten of ze er zelf iets voor voelde. Wingback, zo’n speler die de hele flank bestrijkt, zou dat iets voor haar zijn?

‘Mijn gevoel was wel dubbel’, erkent Pelova na de met 1-0 verloren wedstrijd, vrijdag in Sittard. ‘Het kan een nadeel zijn als je je niet op één positie kunt ontwikkelen, maar uiteindelijk ben ik superblij dat ik speel. En het is fijn voor de coach dat hij nu weet dat ik dit kan.’

Ruim drie maanden voor de eerste wedstrijd op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland heeft Jonker er weer een optie bij. De wedstrijd tegen Duitsland, verliezend EK-finalist, werd dan wel verloren, dat lag niet aan Pelova’s nieuwe rol op de rechterflank. Wel aan vijf grote gemiste kansen, maar Nederland had tegen een topland het betere van het spel.

Over de auteur

Dirk Jacob Nieuwboer schrijft over voetbal en handbal voor de Volkskrant. Hij was eerder correspondent Turkije en politiek journalist.

Vrijwel niemand zag de zet met Pelova, die normaal als buitenspeler of nummer 10 speelt, aankomen. Terwijl Jonker eerder ook al had verrast door het jonge aanvallende talent Esmee Brugts in die rol, maar dan op links, te gebruiken. Zijn probeersels komen voort uit een gedachte: Nederland wil onvoorspelbaar zijn.

Zelfs voor een oefenwedstrijd als die tegen Duitsland wilde de bondscoach niet verklappen wie waar zou staan. Ook voor de wedstrijd van dinsdag tegen Polen in Rotterdam houdt hij zijn kaarten tegen de borst.

Tijd voor afwisseling

De bondscoach, die na het mislukte EK aantrad, wisselt al sinds zijn komst van systeem. In het najaar speelde hij in oefenwedstrijden vooral 3-5-2 , mét de wingbacks (Jonker: ‘Een beter woord heb ik niet’). In februari viel hij weer terug op het oude vertrouwde 4-3-3. Nu is het tijd voor afwisseling.

‘Ik had heel graag in de rust gewisseld van systeem’, zei Jonker zelfs na de wedstrijd tegen Duitsland. ‘Maar ik denk dat dat nog een brug te ver is. Dat vraagt in hun hoofd veel flexibiliteit, maar dat is een stap die ik zou willen maken.’

Dat hij in zijn zoektocht uitkomt bij de creatievelingen Pelova en Brugts is ook weer niet zo gek, want zijn selectie is niet in evenwicht. Nederland zit ruim in de aanvallende middenvelders en buitenspelers. Daniëlle van de Donk, Jill Roord, Victoria Pelova en Lieke Martens spelen allemaal bij Europese topclubs, van Esmee Brugts (PSV) wordt verwacht dat ze die stap ook kan gaan maken.

Achterin, en vooral op de backposities, is het al jaren zoeken naar de juiste invulling. ‘Waar heb je kwaliteit dat internationaal het verschil kan maken?’, legde Jonker zijn gedachte uit. Hij wil graag aanvallend spelen, met initiatief en veel druk op de tegenstander. ‘Dan heb je heel veel baat bij goede voetballers die bereid zijn om hard te werken.’

Duidelijkheid

Ondanks het geschuif met systemen lukt het hem de spelers tot nu toe ‘duidelijkheid’ te geven. Jonker noemde het zelf bij zijn presentatie al als een van zijn kwaliteiten. Het lijkt een open deur, maar onder zijn voorganger Mark Parsons was die duidelijkheid er juist niet. Op het EK vorige zomer werd de ploeg geregeld overlopen, dat is nu veel minder het geval, de speelsters weten waar ze wel en niet moeten lopen.

De verschillende systemen zijn een manier om alles uit zijn relatief smalle selectie te persen. Volgens Jonker heeft hij nu vijftien, zestien spelers waarvan hij op aankan. Een groep daarachter laat het op trainingen vaak genoeg zien. ‘Alleen, daar win je geen interlands mee.’

Op het WK zal hij het straks bovendien moeten doen zonder de zwaar geblesseerde Vivianne Miedema. De voetbalsters waren in de afgelopen jaren wel erg afhankelijk geworden van de topscorer, maar de wedstrijd tegen Duitsland liet nog eens zien waarom ze gemist zal worden. Het plan om de razendsnelle Lineth Beerensteyn in stelling te brengen lukte uitstekend, maar niet voor het eerst miste ze het overzicht en de techniek om het ook af te maken.

‘Als je op deze manier verliest op het WK zit je in een wak’, zei de bondscoach. Ruim drie maanden voor het toernooi kan hij ermee leven. ‘Wij zijn zelf ook een aantal jaren echt onderdeel geweest van de wereldtop’, verwijst hij naar het gewonnen EK in 2017 en het WK-zilver in 2019. ‘Afgelopen zomer was het gevoel dat we daar ver van verwijderd waren, ik zie dit als een bevestiging dat we de goede keuzes maken, we kunnen ons er langzaam weer mee meten.’