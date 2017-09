Nederlands volleybalteam moet wennen aan nieuwe bondscoach

'Morrison en Guidetti is zwart met wit vergelijken', aldus Celeste Plak, die het Nederlandse team met haar in Ganja luidkeels bejubelde 'Plak Power' door de crisis loodste in set 4 tegen Tsjechië. De 21-jarige aanvaller maakte in de groepsfase het verschil voor Nederland, maar wel als invaller. En dat roept vragen op.



De 36-jarige Morrison klampt zich als onervaren hoofdcoach vast aan videobeelden en statistieken. Die komen telkens terug in zijn zakelijke nabeschouwingen. Maar een vrouwenteam tellen ook gevoel en empathie zwaar. De kracht van Guidetti was dat hij iedereen belangrijk maakte in de ploeg, van de vedette tot de waterdrager. Bij Morrison voelen de speelsters dat minder.



Tot een schisma zal het niet leiden, daarvoor is de teamspirit te sterk. De punten van de basisploeg werden zondag door de reserves uitbundig gevierd. En dus slikken sommige internationals de onvrede over hun beperkte krediet weg. Morrison is vooral de theoreticus, die in vaste patronen denkt. Hij lijkt zijn wissels van tevoren hebben bedacht, maar anticipeert niet altijd op de actuele situatie in de wedstrijd.