Nederlands volleybalteam blijft steken in loodzware tweede ronde WK

In het laatste optreden van de Nederlandse volleyballers op het WK in Italië werd een deel van het zorgvuldig opgebouwde krediet vergooid. In de wedstrijd om de eer, de beslissingen waren reeds gevallen, verloor de nationale ploeg onnodig met 1-3 van het B-team van Italië. De Italiaanse coach bracht zijn tweede keus in het veld om zijn eerste squadra te sparen voor de laatste vijf dagen van de wereldtitelstrijd.

In de eerste set was Nederland, dat geen echte A- en B-opstelling kent, heer en meester in de volgepakte arena van het Milanese Forum. De set werd in 24 minuten met 25-16 gewonnen. Coach Blengini volhardde in zijn opstelling en kreeg zijn team op gang: 20-25. In de derde set greep het team van bondscoach Gido Vermeulen weer het initiatief. De dominantie duurde tot 16-11, maar in de slotfase brachten wissels aan Nederlandse zijde niet de oplossing voor de smeltende voorsprong.

Wouter ter Maat, de ingebrachte vervanger voor hoofdaanvaller Nimir Abdelaziz, sloeg drie grote kansen buiten de lijnen. Na twee setpoints voor Nederland, op 24-23 en 25-24, kon Italië op het eerste eigen setpunt toeslaan. De verzilvering was karakteristiek. Gijs Jorna passte de bal in de service-receptie fors buiten de eigen lijnen (25-27).

Met het verliezen van die derde set knakte het Nederlandse moreel. In de vierde set speelde het moegestreden team de slechtste reeks van het WK-toernooi. Heel veel ging mis, de benen waren op, de armen waren lam en de geest begaf het eveneens. De Italianen, aangevuurd door twaalfduizend toeschouwers, kregen de ballen nu wel gemakkelijk op de grond en denderden door naar 15-25. In volleybal is dat een forse afstraffing.

Bondscoach Vermeulen wilde niet te zwaar tillen aan het verknalde laatste uur van zijn team. De stunts uit de eerste ronde, tegen olympisch kampioen Brazilië en de Europese topploeg Frankrijk, bleven wat hem betreft staan. ‘Vijf zeges uit zeven wedstrijden’, had hij na de zege van zaterdag op Finland als belangrijke conclusie van het WK laten noteren. De achtste wedstrijd was eigenlijk voor spek en bonen.

Nederland kwam niet verder uit de loodzware tweede ronde, omdat gastland Italië en Nations League-winnaar Rusland hun posities van de wereldranglijst (gedeelde vierde plaats) keurig waarmaakten. Nederland werd in het veld van 24 landen uiteindelijk negende. Voor een land dat zestien jaar lang ontbrak op dat hoogste mondiale niveau was dat het resultaat dat zelfs door een verknalde laatste avond in een volgestouwd Italiaanse sportpaleis niet viel uit te gummen.