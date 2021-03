Nederlands viertal pakt EK-goud op de 400-meter-estafette in Polen

Gouden medaille winnaars Liemarvin Bonevacia, Jochem Dobber, Ramsey Angela, Tony van Diepen, Femke Bol, Lieke Klaver, Marit Dopheide en Lisanne de Witte op de slotdag van de Europese Kampioenschappen Indoor Atletiek. Beeld ANP

Nederland nam vanaf het begin de leiding. Als tweede loper moest Bonevacia wat terrein inleveren op de voorsprong die Dobber meteen had opgebouwd, maar Angela, gevolgd door Van Diepen creëerde een veilige marge. Laatstgenoemde na de race: ‘Ik had nog controle. Ik had het knap gevonden als er iemand overheen was gegaan.’

Het goud voelde als een revanche voor het zilver en het brons op zaterdagavond. Toen verkeken Van Diepen en Bonevacia zich op de Spanjaard Oscar Husillos. De geboren Curaçaoënaar was dan ook meer dan opgetogen na de estafette. Het brons had hij als een teleurstelling ervaren. ‘Ik wilde de boys niet in de steek laten. Ik voelde het melkzuur in mijn benen, maar ik bleef pushen.’ Angela, die in Polen voor de estafette nog geen wedstrijden in de benen had, sprak van een ‘toprace’. ‘Het klopte helemaal. Ik was best even teleurgesteld dat ik hier niet individueel mocht lopen, maar deze gouden medaille vergoedt alles.’

Tony van Diepen en Ramsey Angela in actie op het onderdeel 4x400 meter estafette. Beeld ANP

De Nederlandse overmacht op zaterdagavond – de helft van het aantal finalisten op de 400 meter behoorde tot Team NL – liep stuk op Husillos. Bonevacia was licht favoriet, hij liep vorige maand op de NK in Apeldoorn 45,99, een Nederlands record, tevens de snelste Europese seizoenstijd. Hij leek wat traag te starten, terwijl de Spanjaard meteen alles of niets leek te spelen. Achter hem kwamen de Nederlanders wat met elkaar in het gedrang. Het duurde even voordat Bonevacia zich losmaakte, Van Diepen kwam zelfs twee keer klem te zitten. Vlak voor de finish sloten beiden bij de koploper aan, maar voor winst was het te laat. Van Diepen passeerde Bonevacia nog. Hij ziet zichzelf meer als 800-meterloper. Met een net wat grotere inhoud kan hij vertrouwen op een sterk eindschot.

Bonevacia kwam uit op 46,30, Van Diepen op 46,25. Voor de 24-jarige atleet uit Heerhugowaard was het een treetje hoger op het ereschavot, nadat hij in 2019 in Glasgow naar het brons was gerend. De 31-jarige Curaçaoënaar evenaarde met zijn derde plek in Polen zijn beste indoorresultaat uit 2017, toen in Belgrado. Maar pas echt gelukkig was hij met het gezamenlijke goud in Torun, Polen.