Nederlands skateboardtrio haalt geen medaille op de generale repetitie voor de Spelen

Candy Jacobs op de WK in Rome. Beeld EPA

Ervaring opdoen, dat is het doel van Keet Oldenbeuving (16) en Roos Zwetsloot (20) bij de WK skateboarden in Rome. Candy Jacobs, die met haar 30 jaar genoeg ervaring heeft, keert na een zware knieblessure voor het eerst in anderhalf jaar tijd terug op wedstrijdniveau. ‘Ik wil zien waar ik sta.’

De drie Nederlandse skateboarders zijn bij aankomst in Rome al zo goed als zeker van een olympisch ticket, dus zitten ze er voor de start van de WK redelijk ontspannen bij. Het is een warme lenteavond, het terras van hun Romeinse hotel loopt vol met skateboarders van over de hele wereld. Een Canadese concurrent komt even buurten, de coach van de Chinezen drinkt koffie met de Nederlandse staf.

‘Normaal mengt het nog veel meer’, zegt Jacobs lachend. Vanwege corona zijn de teams verplicht om in hun eigen bubbel te blijven, maar zelfs nu wordt duidelijk dat skateboarden geen doorsneesport is. Iedereen is vrienden met elkaar en hoopt dat de anderen het tijdens de wedstrijd ook goed doen. Op Instagram worden filmpjes van nieuwe tricks gedeeld, zonder dat iemand zich druk maakt om spiekende concurrentie.

Zo is skateboarden, zeggen de jonge vrouwen. Het maakt niet uit wie je bent, als je kunt skaten, hoor je erbij. ‘Kijk naar ons’, zegt Jacobs met zelfspot. ‘Ik ben een halve punk, Roos een hockeymeisje uit Zeist, Keet was 7 toen ik haar voor het eerst op een wedstrijd tegenkwam.’

Ook uit de kledingkeuze van de skateboarders blijkt dat ze geen doorsneesporters zijn. Verwacht op de skatebaan geen landentenues. Er bestaat niet eens consensus over wat de meest geschikte outfit is. De één treedt aan in een lycra legging en haltertop, de ander – zoals Jacobs – in een wijde spijkerbroek en bloemenbloes.

Toch is er wel wat veranderd sinds de sport olympisch is geworden. Lange tijd werkte Jacobs naast het skateboarden in de gesloten jeugdzorg. Ze reed naar Frankrijk voor wedstrijden met een prijzenpot van 500 euro. Toen de sport olympisch werd, kon ze haar baan opzeggen. In Rome valt er zowel bij de mannen als bij de vrouwen een ton aan prijzengeld te verdelen.

Mentale strijd

Voorlopig doet de komst van het geld niets af aan de gemoedelijke sfeer die om de skatecommunity heen hangt. De wereldkampioenschappen vinden plaats in een bescheiden tennisstadion, dat tijdens de halve finales hooguit voor eenderde is gevuld. Het publiek bestaat uit twee categorieën: jongeren met een skateboard en ouders met kinderen.

In het olympische format krijgt elke deelnemer twee runs van 45 seconden, waarin ze zo veel mogelijk trucs aan de jury laten zien. Daarna heeft iedereen nog vijf pogingen om één speciale, losse truc uit te voeren, waarvan de beste twee scores meetellen.

Tot zover de theorie. In de praktijk is skateboarden een sport van fouten, waarin een groot deel van de sprongen eindigt met een doffe klap op het beton, of op zijn minst een struikelpartij. Zelden oogt het vallen als een doodsmak, meestal heeft het meer weg van vrolijk gebuitel, omdat de sporters zich behendig opvangen en meteen doorgaan alsof er niets is gebeurd.

‘Skateboarden is een voortdurende mentale strijd’, legt Zwetsloot op het terras al uit. Iedere keer moet je jezelf weer van die verhoging af durven gooien, om in een noodvaart richting de steile, goudgeverfde trapleuningen te skaten. Het einde kun je niet eens zien als je er met je board opspringt. Ze kijkt erbij alsof ze zelf eigenlijk ook niet helemaal begrijpt waarom ze het doet.

Eenmaal op het parcours is van die twijfel geen spoor meer te bekennen. Zwetsloot plaatst zich dankzij haar trucs op de gevreesde gouden rails soeverein voor de finale, die ze uit voorzorg overslaat vanwege een lichte blessure. Jacobs heeft bij haar rentree minder succes. Ze valt op het onderdeel van de losse truc bij alle vijf de pogingen, waardoor ze in de halve finale op de laatste plek strandt. Ook Oldenbeuving haalt in Rome geen finaleplek, maar stelt wel haar olympische deelname veilig.

Roos Zwetsloot op de gouden rail in Rome. Beeld EPA

50 euro voor een truc

De 16-jarige Nederlandse is niet eens de jongste deelnemer aan de wedstrijd: dat is de 13-jarige Rayssa Leal, nog geen 1,40 meter lang. Zij zal in Tokio de jongste Braziliaanse deelnemer aan de Spelen ooit worden. In Rome steelt Leal alvast de show met haar soepele stijl, alsof de sprongen haar geen enkele moeite kosten. Ze plaatst zich met de hoogste score voor de finale, boven landgenoot en nummer 1 van de wereld Pamela Rosa.

Na Rome is er even tijd om bij te komen, voordat het vizier van de Nederlandse vrouwen vol op de Spelen staat. In de voorbereiding trainen ze vaak met zijn drieën en zoeken ze telkens nieuwe manieren om elkaar uit te dagen. Zo weet Jacobs sinds een tijdje dat het werkt als ze Oldenbeuving geld belooft: je krijgt 50 euro als je deze truc doet. Oldenbeuving, lachend: ‘Zo heb ik al best veel verdiend.’

Over de ambities voor Tokio bestaat geen twijfel. ‘We gaan voor een medaille, en er zijn drie medailles’, zegt Jacobs vol bravoure, terwijl ze naar zichzelf en haar teamgenoten gebaart. Na de WK lijkt dat wat hoog gegrepen, want in Rome steken Braziliaanse en Japanse vrouwen boven de rest van het veld uit. De 13-jarige Leal pakt brons, achter de Japanse winnaar Aori Nishimura.

En toch verliezen ook zij soms een milliseconde hun evenwicht. Nergens is de lijn tussen beton of goud zo dun als in het skateboarden, dus in Tokio ligt alles open.