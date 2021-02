Nederlands-Russisch paar plaatst zich (alsnog) voor WK kunstrijden

Michel Tsiba en Daria Danilova komen ondanks een val tot een prima score: 88.23. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

De eersten die zondag het ijs op komen, zijn Michel Tsiba (23) en Daria Danilova (18). Geïnspireerd door de televisieserie Friends rijdt Tsiba in een normale spijkerbroek en rood overhemd. Hij moet Ross voorstellen, zij Rachel. Ondanks een vroege val van Danilova komen ze tot een prima score: 88.23.

Met hun kür achter de rug wordt het pas echt spannend, als Dmitry Epstein (27) en Nika Osipova (20) de baan betreden. Zij verrasten zaterdag met een betere korte kür dan Tsiba en Danilova. Bovendien behaalden ze met hun punten voor de technische elementen (30,82) de WK-limiet en waren ze plots in de race voor het WK-ticket.

Op de vrije kür van zondag weten ze hun prestatie van zaterdag niet te herhalen. Ze scoren in een ‘jazzy’ oefening 41.78 aan technische punten, waar dat 44 voor WK-kwalificatie had moeten zijn. Ze morsen dure punten als het Epstein aan het einde van de oefening niet meer lukt om Osipova op te tillen. In de eindstand eindigen ze met een totaal van 140.02 punten wel net voor Tsiba en Danilova (137.10), die zevende worden en weten dat ze het WK hebben gehaald.

De zege gaat, zoals verwacht, naar het Russische paar Jevgenia Tarasova en Vladimir Morozov, tweevoudig Europees kampioenen (2017 en 2018) en meervoudig medaillewinnaars op het WK. Ondanks een val van Morozov en een misser van Tarasova in de vrije kür zetten ze in de eindstand de concurrentie op grote achterstand, met een puntentotaal van 217.85.

Oude punten tellen mee

Het is een opluchting voor Tsiba en Danilova dat hun uitdagers tekortschieten. Zij hadden eigenlijk vorig jaar in Montreal al hun WK-debuut moeten maken. Maar toen kwam corona. Tsiba: ‘We hadden een vlucht om 5 uur ’s ochtends naar Canada en om middernacht werd het WK afgelast.’ Eén troost: de punten die ze scoorden voor hun kwalificatie van vorig jaar tellen ook dit seizoen nog mee.

Tsiba, Zandvoorter met een Russische vader en Oekraïense moeder, rijdt sinds drie jaar samen met Danilova. Zij komt niet uit Nederland, maar uit Moskou. De concurrentie in Rusland, waar kunstrijden bijzonder populair is, is zo groot dat zij haar heil buiten de landsgrenzen zocht en via een gemeenschappelijke kennis bij Tsiba uitkwam.

Ondanks een gescheurde meniscus bij Tsiba behaalden ze vorige winter opvallend goede resultaten, maar afgelopen jaar kwam dat allemaal onder druk te staan. Hij moest aan zijn knie geopereerd, en terwijl hij in Berlijn revalideerde, zat zij in Moskou. Hun contact was door corona uitsluitend digitaal.

Eenmaal hersteld was het wachten op een beschikbare ijsbaan waar ze samen konden trainen. Die vonden ze pas aan het eind van de zomer, in Tsiba’s vaste standplaats Berlijn. Corona verstoorde vervolgens hun wedstrijdkalender. De Challenge Cup is pas hun tweede wedstrijd van de winter, na de NRW Trophy in november.

Onverwachte concurrentie

En dan was er ook nog die onverwachte concurrentie. Tsiba: ‘Tot een paar maanden geleden gingen wij ervan uit dat we het enige paar waren.’ Dat was buiten Epstein en Osipova gerekend, die bij de Challenge Cup voor het eerst samen als Nederlands paar een officiële wedstrijd reden.

Epstein reed jarenlang samen met zijn tweelingzus Rachel, maar zij richtte zich acht jaar geleden op een leven buiten de sport. Daarna werkte hij met verschillende partners samen, maar steeds liep het op niets uit. Nu heeft de Hagenaar met Osipova een contract gesloten waarin zij zich voor vijf jaar aan hun samenwerking hebben gecommitteerd. Dat contract diende als drempel om een echt gemotiveerde partner te vinden. ‘Even filteren’, lacht Epstein.

Het was in hun vrije kür te zien dat Epstein en Osipova pas een halfjaar samen zijn.‘Het was roulette bij elk element’, zegt hij. Ze zijn nog niet op elkaar ingespeeld. ‘Het is alsof je linkerbeen niet weet wat je rechterbeen doet.’

Zijn partner doet er ondertussen het zwijgen toe. Niet alleen omdat ze heel verlegen is, zoals Epstein uitlegt, maar ook vanwege de teleurstelling. Terwijl hij nog kan lachen en al hoopvol naar de toekomst kijkt, overheerst bij haar verdriet.

Danilova beantwoord wel vragen, zij het kort. Zij is ‘happy’ dat ze naar het WK mag en is daarin stelliger dan Tsiba, die nog een slag om de arm houdt na de teleurstelling van Montreal. ‘Vorig jaar waren we ook blij dat we het eerste paar zouden zijn dat voor Nederland naar het WK mocht. Dus nu wacht ik nog maar even af.’