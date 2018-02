Nederlands podium op de 3 kilometer, goud voor Achtereekte als grootste verrassing

Een fractie verschil

De explosie van Achtereekte bleek na de pauze van onneembaar gehalte. Wüst, als altijd meer dan gretig in haar raceaanpak, miste de toptijd van haar landgenoot met een fractie. De Jong moest in de voorlaatste rit 0,81 toegeven. Het gaf een volledig Nederlands erepodium te zien, waarover vier jaar geleden in Sotsji al zo geklaagd was. De persconferentie na afloop ging al weer snel over die Nederlandse dominantie.



Achtereekte vertelde van de trainers, de merkenteams en de faciliteiten die in Nederland zo dik in orde zijn. zij was een schaatsster die van ploeg naar ploeg hopte. In acht jaar was zij nu aan de zesde trainer toe.



Zij is een schaatsster die niet kan bogen op een constante lijn in haar loopbaan. Jillert Anema coachte haar in 2015 naar de zilveren medaille op de 5 kilometer van de WK afstanden. Daarna zakte zij weer weg. Vorig jaar april, na een jaar bij Team Victorie, pakte zij de telefoon en belde Jac Orie, de erkende kampioenenmaker. 'Die laat iedereen snoeihard rijden', was de kennis van Achtereekte. Ze had tegen hem gezegd: 'Ik heb jou nodig.' Want ze was vaak ziek, kwakkelen noemde ze het zelf.