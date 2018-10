Nederlands onderonsje in World Series honkbal: ‘Kenleyfornia’ vs. ‘The X-Man’

In de finale van het Amerikaanse honkbalkampioenschap staan vanaf woensdagnacht twee iconische clubs tegenover elkaar met twee Nederlandse honkbalinternationals op sleutelposities. Wint Kenley Jansen of Xander Bogaerts de World Series?

Kenley Jansen (31), Los Angeles Dodgers

Hartproblemen, een vormcrisis en meer homeruns tegen dan ooit. Werper Kenley Jansen (31) kende op z’n zachtst gezegd een rumoerig jaar. Dat was wennen voor de Los Angeles Dodgers. De club schotelde Jansen twee jaar geleden een contract van 70 miljoen euro over vijf jaar voor, omdat hij in een van de stressvolste banen in het honkbal juist een meester was in het wegblijven van rumoer.

Jansen heeft de specifieke taak in het slot van een wedstrijd te voorkomen dat de tegenstander scoort. Zelfs de beste slagmannen krijgen geen vat op de ‘cutter’ van de 1.97 meter lange Curaçaoënaar: een snelle bal die op het laatste moment afbuigt naar buiten. Dodgers-fans wisten: als ‘Kenleyfornia’ op de heuvel kwam, was de wedstrijd gewonnen.

Die garantie hadden ze dit seizoen lang niet. Jansen kreeg in het reguliere seizoen dertien homeruns tegen. Sinds 2010 waren dat er nooit meer dan zes per jaar geweest. ‘Soms sluipt er iets in de gooibeweging’, zegt Neptunus-werper Diegomar Markwell, die met Jansen speelde bij het Nederlands team.

Los Angeles Dodgers-pitcher Kenley Jansen. Beeld USA TODAY Sports

Jansen herpakte zich in de loop van het seizoen. Tot het volgende probleem op zijn pad kwam. In augustus werd hij in de ijle lucht van Denver (gelegen op 1.600 meter hoogte) getroffen door hartritmestoornissen. Iets dat hem zes jaar eerder al eens overkwam, in dezelfde stad. Een operatie was noodzakelijk om de problemen te verhelpen.

En ook nu is een chirurgische ingreep onvermijdelijk, maar hij wil pas na het seizoen onder het mes. Een jaar geleden verloor hij de World Series nipt van Houston Astros. Dit seizoen is hij vastbesloten zijn club wél de eerste titel in dertig jaar te bezorgen. Dan maar met bètablokkers in zijn lijf.

‘Met oog op zijn toekomst wil hij zo snel mogelijk die operatie. Tegelijk weet hij hoe weinig kansen er zijn om de World Series te winnen’, zegt Markwell, die Jansen een maand geleden nog sprak en hem in de play-offs weer in ouderwetse topvorm ziet steken: ‘Hij is gedreven en gooit veel comfortabeler dan aan het begin van het seizoen. En als je die Kenley hebt, moet ieder team uitkijken.’ Of, zoals sportmagazine ESPN voor de play-offs kopte op de site: ‘De Dodgers zullen zo ver komen als Kenley Jansen ze brengt’.

Xander Bogaerts (26), Boston Red Sox

Zijn allereerste homerun sloeg Xander Bogaerts in 2013 in zijn debuutjaar uitgerekend tegen aartsrivaal New York Yankees. Met zijn ijzig kalme voorkomen maakte hij als 21-jarige al indruk op de meest ervaren werpers en twee maanden na zijn entree in de Major League bereikte Bogaerts al het hoogst haalbare: hij won de World Series.

Verzadigend werkte die bliksemstart voor hem allerminst. Sterker: Bogaerts is de afgelopen vijf jaar alleen maar harder gaan werken. Toen werpers in zijn tweede jaar bijvoorbeeld de zwakke plekken in zijn slag hadden ontrafeld en hij in 144 duels liefst 138 keer met drie slag werd uitgegooid, poetste hij die zwakten in de honkballoze winter weg met ellenlange slagtrainingen op zijn geboorte-eiland Aruba.

Begin dit seizoen meldde hij zich gespierder dan ooit bij zijn club. Hij had zich in de vakantie toegespitst op fitnessen en veel eten – voornamelijk kip en rijst – zodat hij tijdens het lange seizoen meer kracht in zijn lijf had. Met succes, zag Peter Abraham, die voor de krant The Boston Globe de Red Sox sinds 2010 volgt: ‘Zijn slag is krachtiger geworden. Hij slaat meer punten binnen.’

Xander Bogaerts van de Boston Red Sox. Beeld Getty Images

Bogaerts sloeg in de reguliere competitie een persoonlijk record van 23 homeruns. Hij speelde zo een belangrijke rol in een van de beste seizoenen in de 107-jarige historie van de Red Sox. De ploeg won een recordaantal van 108 wedstrijden. Van de negen play-offduels tegen de gevaarlijke Yankees en regerend landskampioen Houston Astros werden er slechts twee verloren.

Bogaerts was in die twee series goed voor tien honkslagen en een homerun. Toch valt de ingetogen Arubaan in zijn team weg naast charismatische supersterren als Mookie Betts en J. D. Martinez. Hij is alleen minstens zo onmisbaar, zegt Boston Globe-journalist Abraham. Bogaerts is zelfs zijn favoriete speler en hij is ook populair onder de Red Sox-fans, die hem liefkozend ‘The X-Man’ noemen.

Volgens Abraham hebben fans een zwak voor hem, omdat hij door de club zelf is opgeleid. Als Bogaerts met de Red Sox voor de tweede keer in vijf jaar de World Series wint, is hij hard op weg een clublegende te worden. Terwijl de korte stop nog niet eens op zijn top zit. Abraham: ‘Verdedigend kan het constanter’.