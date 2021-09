Nederlands honkbalteam mag in EK-finale revanche halen voor misgelopen Spelen

Coach Evert-Jan 't Hoen probeerde jonge werpers uit tijdens dit EK. Zondag speelt Nederland de finale in Italië. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

In het Europese honkbal is Nederland nog altijd de grootmacht. De oranje honkbalmannen zijn na een spannende halve finale tegen Spanje (9-8) nog één overwinning verwijderd van hun vierde Europese titel op rij. Het zou de 24ste EK-titel in totaal worden: twee keer zoveel als alle andere Europees honkbalkampioenen er bij elkaar hebben verzameld (Italië 10, Spanje 1, België 1).

Bondscoach Evert-Jan ’t Hoen is dan ook tevreden met hoe zijn ploeg het tot dusver doet in Turijn: ‘De opzet van het toernooi was dit jaar wat anders. Vroeger bestond het EK uit twee poules met zes teams. Nu zijn er vier poules van vier. Daardoor deden er ook wat mindere honkballanden mee, zoals Slowakije en Zweden (ploegen die Nederland met respectievelijk 11-1 en 15-5 in de groepsfase versloeg - red.). Dat gaf ons de kans om de nieuwe, jonge werpers speeltijd te geven.’

Het inwerken van nieuwe spelers was nodig bij Oranje. ‘Diegomar Markwell en Rob Cordemans, de twee beste werpers die Nederland ooit gehad heeft, doen niet meer mee’, aldus ’t Hoen. ‘De jonge nieuwelingen die we hebben meegenomen, hebben het tot dusver prima gedaan. Daardoor konden we onze werpers met de meeste ervaring sparen voor de belangrijkste wedstrijden.’

Titanenstrijd óf revanche

Vrijdagavond moesten Italië en Israël nog bepalen wie de andere EK-finalist zou zijn. In vier van de vijf voorgaande edities van het EK honkbal troffen Nederland en Italië elkaar in de eindstrijd.

Door Israël liep Nederland de Olympische Spelen mis in Tokio. Een cruciaal OKT-duel werd verrassend met 8-1 verloren van Israël, een land dat nog geen duizend actieve honkballers telt.

De omstandigheden rondom dat OKT-duel met Israël zorgen tot de dag van vandaag voor Nederlandse frustraties. Vlak voor de plaatsingswedstrijd onderging de Israëlische selectie een volledige metamorfose. Technisch directeur Tjerk Smeets van de KNBSB: ‘In Nederland krijg je alleen een Nederlands paspoort als kind van de eerste generatie, als een van je ouders in bezit is van de Nederlandse nationaliteit. Maar in Israël ligt dat anders: als je Joods bent en bereid bent om naar Tel Aviv te komen voor een aanvraag, krijg je een Israëlisch paspoort. Daar heeft de Israëlische honkbalbond toen handig gebruik van gemaakt, door last-minute een paar Joodse profspelers uit Amerika in te vliegen.’

Olympische Spelen

Het was een wrange uitschakeling in meerdere opzichten. Na de Spelen van Tokio is honkbal voorlopig van het olympische programma verdwenen. Toch is er geen paniek in de tent. Smeets: ‘Financieel zitten we goed, ondanks het verlies van de olympische A-status. De verdeling van de topsportgelden tot 2024 staat al vast.’

Ook zien technisch directeur Smeets en bondscoach ’t Hoen het honkbal al snel weer terugkeren als olympische discipline. Hun verwachting is dat Los Angeles, de organisator van de Spelen in 2028, de ‘eigen’ sport van de Amerikanen gewoon weer zal toevoegen aan het programma.

‘Honkbal en de Olympische Spelen blijft altijd een apart huwelijk’, aldus ’t Hoen. ‘Honkbal gaat van het programma af, terwijl het deze zomer in Tokio toch echt de sport was die wereldwijd het meest gestreamd werd. In Amerika, Japan, Zuid-Korea, Mexico en de Dominicaanse Republiek is er nog altijd een enorme vraag naar de sport.’

World Baseball Classic

Vanwege de mondiale populariteit van honkbal zijn dan ook niet de Spelen, maar het officieuze wereldkampioenschap, de World Baseball Classic (WBC), het grote hoofddoel van de Nederlandse honkballers.

‘Dat is het toernooi waar we naar uitkijken, waar de profs uit het Major League Baseball wél aan mee mogen doen, in tegenstelling tot de Spelen’, zegt Smeets. ‘Tot nu toe hebben we op elk van de vier edities van dat toernooi weten te stunten.’

Op de debuuteditie in 2006 gooide een toen pas 19-jarige Shairon Martis een no-hitter, een wedstrijd zonder honkslagen tegen, tijdens een overwinning op Panama. Een zeer zeldzame prestatie, aangezien er op de WBC een maximum van 70 gegooide ballen per wedstrijd is toegestaan en een werper normaal gesproken toch minstens zo’n 120 worpen nodig heeft om überhaupt een geheel duel in zijn eentje af te werken.

In 2009 stuntten de oranje mannen pas echt, door de Dominicaanse Republiek te verslaan – een topteam in het internationale honkbal – en zo de groepsfase op de WBC te overleven. In de edities van 2013 en 2017 toepte het Nederlandse honkbalteam nog over: toen werd beide keren zelfs verrassend de halve finale gehaald.

De eerstvolgende World Baseball Classic is in maart 2023, met twee jaar vertraging vanwege de pandemie. Daar wil Nederland laten zien met een nieuwe generatie spelers ook bij de wereldtop van het honkbal te behoren. Tot die tijd moet prolongatie als Europese honkbalgrootmacht volstaan.