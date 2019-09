Nederlands honkbal bondscoach bevraagt succes Israël in olympisch kwalificatietoernooi

Honkbal: Nederland v Zuid Afrika: Bologna; olympisch Kwalificatie Toernooi voor Tokio 2020 Nederland wint met 7-1 Beeld BSR Agency

Een gelegenheidsteam vol Amerikanen uit een land met zo’n duizend actieve honkballers verstoorde afgelopen week ruw de hiërarchie in het Europese honkbal. Israël werd zondag namelijk de verrassende winnaar van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) voor Europa en Afrika. Nederland verdiende zondag dankzij een knappe zege op aartsrivaal Italië in Bologna, in het hol van de leeuw, nog wel een herkansing in het voorjaar van 2020 op een laatste OKT in Taiwan. ‘Maar we kwamen hier voor niets minder dan de winst’, zei een balende ’t Hoen maandag over de telefoon vanuit de bus, onderweg naar het vliegveld.

In aanloop naar het toernooi verliep alles nog ‘op schema’, aldus de bondscoach. Een week eerder werd Nederland Europees kampioen. Het team, dat bestond uit de beste honkballers van de hoofdklasse aangevuld met toptalent uit de VS, was prima op elkaar ingespeeld. Daarnaast werden op het EK de belangrijkste concurrenten voor het olympisch ticket alvast verslagen, waaronder Israël.

Toch was ’t Hoen beducht voor de Israëliërs. Het land was al de sensatie van de World Baseball Classic in 2017. Op het sterkste landentoernooi in het honkbal, dat tevens geldt als het WK, reikte de honkbaldwerg tot ieders verbazing tot de tweede ronde. Onder meer dankzij een zege op Nederland.

Dat team bestond voor het grootste deel uit Amerikaanse profspelers met Joodse wortels. Die konden voor Israël uitkomen, omdat op de World Baseball Classic een speler al speelgerechtigd is voor een land als hij aanspraak kan maken op het burgerschap.

Staatsburgerschap

Het WK-succes wakkerde de olympische droom aan bij de Israëlische honkbalbond. Met in het achterhoofd dat op de Spelen de nationaliteitsregels strenger zijn: er mogen alleen spelers meedoen die daadwerkelijk een paspoort van het land hebben. Daarvoor werd een oplossing gevonden via de zogenoemde Wet op de Terugkeer, waarmee personen met een Joodse achtergrond gemakkelijk het Israëlisch staatsburgerschap kunnen verkrijgen.

De bond verleidde de afgelopen jaren twaalf Joods-Amerikaanse tophonkballers voor Israël te kiezen. De laatsten haalden pas een week voor het EK hun paspoort op. Met als resultaat een OKT-team vol spelers met ervaring in onder meer de Amerikaanse topcompetitie Major League.

‘Dus we wisten dat ze met een goede ploeg zouden komen’, zegt bondscoach ’t Hoen. ‘Hoe goed ze precies waren, wisten we alleen niet. Op het EK gebruikten ze niet hun sterkste werpers tegen ons.’ Al op de tweede toernooidag versloegen de Israëliërs Nederland met 8-1. Een dag later werd ook Italië verpulverd, waarna het OKT voor de twee Europese grootmachten plots een overlevingsstrijd werd om überhaupt zicht te houden op de Spelen.

De Nederlandse spelers moesten zich na de nederlaag tegen Israël een beetje net zo hebben gevoeld als de spelers van grootmacht Cuba op de Spelen van 2000 in Sydney. Alleen toen was het andersom, met Nederland als reuzendoder.

Hulptroepen

En net als Israël profiteerde Nederland van recent ingeschakelde hulptroepen bij die stunt. In aanloop naar de Spelen in 2000 had de Nederlandse honkbalbond de koers gewijzigd; Antilliaanse honkbalprofs werden actief benaderd om uit te komen voor Nederland. Hensley Meulens, een Curaçaoënaar met Major League-ervaring, sloeg tegen Cuba de beslissende bal raak.

Of Nederland op het OKT dus te maken heeft gekregen met een koekje van eigen deeg? Zo ver wilde bondscoach ‘t Hoen niet gaan. ‘Want die Antilliaanse jongens hadden allemaal hun leven lang al een Nederlands paspoort’, zegt hij.

Daarnaast betwijfelt hij of het voor het honkbal goed is dat Israël naar de Spelen gaat. ‘t Hoen: ‘De Grieken deden ook zoiets voor de Spelen in 2004 in Athene. Die strikten allemaal Amerikanen. Daarna was het niks meer. En ik denk ook niet dat Israël nu opeens gaat investeren in bijvoorbeeld een nationale competitie.’

Voor Nederland is het pad naar Tokio nu in ieder geval een stuk lastiger geworden. ’t Hoen verwacht op het OKT in Taiwan een ‘loodzware poule’, vermoedelijk met grote honkballanden uit Azië en Midden-Amerika. Alleen de winnaar verdient een ticket voor de Spelen, waar slechts zes landen welkom zijn.

Verder is het maar de vraag of hij straks over net zo’n sterk team kan beschikken als op het afgelopen OKT. Spelers uit topcompetitie Major League worden sowieso niet vrijgegeven door hun clubs. De toptalenten die in Amerika spelen, moeten in het voorjaar hun plek afdwingen tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

‘En uiteindelijk verdienen ze daar hun geld’, zo legt de bondscoach uit. ‘Alleen daar hebben andere landen ook last van. Dus het is gewoon afwachten hoe sterk de tegenstand straks is.’