Nederlands elftal zoekt doelpunten, topscorer Fenna Kalma maakt ze altijd en overal

Fenna Kalma (l) in de eredivisie tijdens FC Twente - PSV. Beeld Pro Shots / Niels Boersema

Als Fenna Kalma (23) voetbalt, denkt ze niet na. Tenminste niet over de stand of hoeveel ze al heeft gescoord. ‘De bal gaat weer naar de middellijn’, zegt de spits van Twente. ‘We beginnen opnieuw en dan zien we wel waar we uitkomen.’

Ze is onverzadigbaar, net als haar team, iedere minuut van de wedstrijd is er een waarin gescoord kan worden. Dan loopt het op: in 14 competitiewedstrijden maakte ze 26 doelpunten. Haar gemiddelde (1,86 per wedstrijd) is nog hoger dan vorig seizoen toen ze 33 keer scoorde in 26 wedstrijden.

Dat zij zoveel scoort, komt volgens haar vooral door de vrouwen om haar heen. ‘Het maakt niet uit met hoeveel we voorstaan. We gaan door tot de 90ste minuut, plus de extra tijd. Ik ben net zo blij met mijn vierde goal als met mijn eerste.’

Oplossing voor bondscoach Jonker

Haar doelpunten zouden de oplossing kunnen zijn voor de grootste kopzorg van Andries Jonker. De bondscoach moet het stellen zonder sterspeler Vivianne Miedema, die in december haar voorste kruisband scheurde. Ook deze zomer, op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland, zal de topscorer aller tijden zeer waarschijnlijk ontbreken.

Het Nederlands team speelt op Malta twee oefenwedstrijden tegen Oostenrijk. Vrijdag ging de eerste met 2-1 verloren. Kalma startte in de basis, scoorde niet, en tijd om te wennen aan haar nieuwe rol is er niet. Dinsdag is het tweede duel.

‘Ik heb voor juni maar 360 speelminuten te verdelen’, legt de bondscoach uit. ‘We hebben geen tijd om iemand drie wedstrijden de kans te geven. Ik moet een keus maken: wie laat ik als eerste spelen? En geef ik anderen daarna nog de kans?’

Debuut tegen Schotland

Kalma debuteerde in september tegen Schotland en maakte toen in de 89ste minuut het winnende doelpunt. Zij kwam er toen in voor Miedema, die het eerste doelpunt had gemaakt.

‘Ik zit nu niet met een ander gevoel bij het Nederlands team’, legt ze uit. ‘Miedema is supergoed, echt van een andere klasse. Met een basisplek ben ik nooit bezig geweest, maar dat is nu niet anders. Ik kom hier zonder verwachtingen, dan kan het alleen maar meevallen. Ik moet gewoon mijn eigen ding laten zien.’

Fenna Kalma (r) in november tijdens de interland tegen Costa Rica. Beeld Pro Shots / Remko Kool

Scoren heeft ze altijd gedaan. Bij ­Oudehaske waar ze begon met voetballen, bij Heerenveen waar ze debuteerde in de eredivisie en zeker ook bij Twente, waar ze sinds 2019 speelt. De laatste twee jaar werd ze met haar ploeg kampioen, vorig jaar maakte ze de meeste doelpunten en werd ze verkozen tot de beste speelster van de eredivisie.

Buitenlandse clubs

Met zulke statistieken kloppen buitenlandse clubs vanzelf op de deur. Toch bleef de Friezin bij Twente, net als keepster Daphne van Domselaar, voor wie er na haar sterke EK belangstelling was. Ook international Victoria Pelova (23) hield lang de boot af, tot ze deze winter de overstap van Ajax naar Arsenal maakte.

De huidige generatie Nederlandse voetbalsters heeft meer dan vroeger een keuze. Speelsters als Lieke Martens (18) en Vivianne Miedema (17) trokken al op vroege leeftijd naar het buitenland, naar landen met sterkere competities. Inmiddels is het niveau van de top van de eredivisie omhoog gegaan en wordt er ook beter betaald dan vroeger.

‘Ik heb het hier supergoed en ik vond dat ik mezelf hier nog kon ontwikkelen’, legt Kalma haar keuze uit. ‘Vorig jaar was voor mij nog niet het juiste moment, dus dan doe ik het niet.’

Kampioensploeg Intact

Het was voor haar belangrijk dat de kampioensploeg van vorig jaar bijna intact is gebleven. Zij is de afmaker van een ingespeeld team, dat toch nog gretig is. Ook tegen ploegen die onderaan bungelen. De koploper is nog zonder puntverlies en won al drie keer met 9-0. In die wedstrijden maakte Kalma tien van haar 26 doelpunten.

‘Ik wil niet respectloos zijn naar die teams’, zegt de spits, maar ze ziet ook wel dat de recente uitbreiding van de competitie bijdraagt aan grote ­niveauverschillen. ‘Een nieuwe club als Telstar moet gewoon nog bouwen. Tegen teams uit de top krijgen ze het dan wel lastig, zeker als wij tot het einde toe doorgaan.’

Als de juiste club op het juiste moment langskomt, wil ze de stap wel zetten. Dan zal ook blijken wat haar eredivisiedoelpunten waard zijn. Niet iedereen lukt het, zoals Miedema, om over de grens te blijven scoren. Zo werd Joëlle Smits drie keer topscorer van de eredivisie, maar na een teleurstellend jaar bij Wolfsburg keerde ze dit seizoen terug bij PSV.

‘Aan statistieken kun je niet altijd alles zien’, weet Kalma zelf ook. Ze is de eerste om haar enorme productie te relativeren, zelfs nu ze afstevent op een record. ‘Ik heb helemaal geen doel voor dit jaar’, legt ze uit. ‘Dat heb ik eigenlijk nooit. Ik wil winnen en belangrijk zijn voor mijn team. Als spits is het dan het beste om te blijven scoren.’