Nederlands Davis Cup-team te sterk voor verzwakt Canada

Wesley Koolhof (links) en Matwe Middelkoop na hun gewonnen dubbelpartij van Peter Polansky en Brayden Schnur (Canada) tijdens het Davis Cup-duel voor een plaats in de Davis Cup Finals. Nederland kwam daarmee op een beslissende 3-0 voorsprong. Beeld ANP

Dubbelspelers Matwe Middelkoop en Wesley Koolhof haalden zaterdagmiddag het beslissende punt binnen door hun partij tegen Peter Polansky en Brayden Schnur te winnen (7-5, 6-3).

Vrijdag al hadden Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor hun enkelpartij gewonnen, waardoor voor Nederland een zege in het dubbelspel volstond om zich de plaatsen voor de groepsfase van de Davis Cup Finals. Verspreid over vier steden nemen in september de beste zestien landen het tegen elkaar op. Acht landen plaatsen zich voor de finales aan het eind van het jaar.

Nederland begon als favoriet aan het kwalificatieduel tegen Canada, dat aantrad zonder de toppers Felix Auger-Aliassime (negende van de wereldranglijst) en Denis Shapovalov (nummer dertien van de wereld). Zij kozen voor hun eigen schema en voelden er weinig voor om in Den Haag op gravel te spelen, terwijl ze komende weken deelnemen aan de masters op hardcourt van Miami en Indian Wells.

Zo kon het dat Van de Zandschulp (nummer 48 van de wereld) en Griekspoor (nummer 54 van de wereld), de nieuwe vaandeldragers van het Nederlandse mannentennis, in hun enkelpartij tegenover de mondiale nummer 332 en 294 stonden. Goed voor de winstkansen van de Nederlanders, al haalde het enigszins de glans af van het affiche tegen Canada, dat eerder dit jaar – met Auger-Aliassime en Shapovalov – nog de ATP Cup wist te winnen.

Van de Zandschulp opende de confrontatie met een partij tegen Alexis Galarneau. De 26-jarige Nederlander staat 284 plaatsen hoger op de wereldranglijst, maar van dat grote verschil was in de sporthal in Den Haag weinig te merken. Hij serveerde matig en sloeg soms simpele missers. Tussendoor zaten ook fraaie ballen.

Van de Zandschulp leverde vier keer zijn servicebeurt in en overleefde vier setpoints in de tweede set. De irritatie viel zo nu en dan van zijn gezicht af te lezen, alsof hij zichzelf ook afvroeg waarom het niet wilde vlotten in zijn eerste Davis Cupwedstrijd voor eigen publiek. Niet veel later trok hij de tiebreak naar zich toe (7-5, 7-6).

Griekspoor had minder moeite met zijn tegenstander, Steven Diez (6-4, 6-4). De 25-jarige Haarlemmer had in de eerste set bij een 5-4 voorsprong genoeg aan een break, maar moest in de tweede set wel terugkomen van een achterstand. Hij verloor zijn eerste servicegame en keek niet veel later tegen een 1-3 achterstand aan. Toch trok hij ook de tweede set nog naar zich toe.

Daardoor wisten dubbelspecialisten Koolhof en Middelkoop, die de voorkeur had gekregen boven Robin Haase, dat een overwinning volstond om de confrontatie met Canada al na drie van de vijf partijen te beslissen.