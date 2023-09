Nederlands cricketteam staat voor een ‘onmogelijke’ klus op WK: ‘Wij willen een team zijn dat moeilijk te verslaan is’

Over een maand staat de Nederlandse cricketploeg op het WK in India. Een klein land tussen klassieke cricketnaties, maar zo zal bondscoach Ryan Cook het niet zeggen. ‘Dan ga je als een klein land spelen. Dat willen we niet.’

Vlak voordat de Nederlandse cricketploeg in juli tegenover Sri Lanka stond, dacht bondscoach Ryan Cook aan het verschil tussen zijn mannen en die van de tegenstander. Aan de financiële kloof die gaapt tussen beide landen, als het op cricket aankomt tenminste. ‘We zeiden tegen elkaar: als we al onze salarissen bij elkaar optellen dan hebben we misschien net zoveel als één speler van Sri Lanka verdient.’

Cricket is in Nederland een nichesport. Slechts 6.500 mensen spelen het, grotendeels buiten het zicht van de Nederlandse sportvolgers. Van de nationale selectie heeft ongeveer de helft gewoon een baan, schat bondscoach Cook in. De andere helft speelt in het buitenland en krijgt wel salaris, maar een vetpot is het voor niemand. En toch staan zijn mannen vanaf 5 oktober tussen de grote cricketlanden op het WK in India.

De WK-equipe die Cook donderdagmiddag presenteerde bevat van alles wat. Er zitten mannen bij die in het buitenland geboren en opgegroeid zijn maar een Nederlandse connectie hebben, zoals aanvoerder Scott Edwards uit Australië of de Nieuw-Zeelandse Max O’Dowd. Ook in het team: spelers als Saqib Zulfiqar en Aryan Dutt, in Nederland geboren en getogen, maar met wortels in Azië waar het cricket in landen als India en Pakistan een echte volkssport is.

Daarnaast zijn er talenten die uit de Nederlandse crickettraditie voortkomen, zoals Bas de Leede. Hij blonk in de WK-kwalificatie uit en scoorde in de wedstrijd tegen Schotland als vierde man in de geschiedenis van het eendagscricket meer dan honderd runs, een century, en wierp vijf tegenstanders uit.

Internationaal karakter

De diversiteit van de Nederlandse ploeg weerspiegelt het internationale karakter van deze sport die vooral in Groot-Brittannië en de voormalige Britse koloniën populair is en waarbij landen over de grenzen kijken om talentvolle spelers te vinden. ‘Iedereen is trots om voor Nederland uit te komen. Of omdat ze hier zelf vandaan komen, of hun familie, of omdat ze hier zijn komen werken’, zegt Cook, die een open beleid voorstaat. ‘Iedereen in onze ploeg is gelijk en heeft een stem, wat je achtergrond ook is.’

Het belangrijkste is dat iedereen gelooft in de Nederlandse manier van cricketen, benadrukt de coach die zelf uit Zuid-Afrika komt. ‘Wij staan voor een bepaalde speelstijl. Bij ons draait het om een hoge intensiteit. Om in de geest van Johan Cruijff te blijven: wij spelen totaalcricket.’

Als underdog versloegen de Nederlanders eind juni in Zimbabwe in een ware thriller de West-Indies, het overkoepelend cricketteam van 15 Caraïbische eilandenstaten, waaronder Sint-Maarten. Aan het slot van de wedstrijd hadden beide ploegen 374 runs op het scorebord staan, een ongekend gelijkspel. Een zogenaamde ‘superover’ moest uitkomst bieden.

Met name dankzij de inspanningen van de uit Nieuw-Zeeland afkomstige Logan van Beek verraste Nederland de tweevoudig wereldkampioen (1975 en 1979) en sorteerde voor op WK-deelname. Welke les trok Cook uit die wonderbaarlijke wedstrijd? ‘Dat het om teamcohesie gaat.’

Teamvorming in roeiboten

Daar was hij van tevoren eigenlijk al van doordrongen. Om zijn ploeg het belang van samenspel duidelijk te maken liet Cook de spelers voor dat belangrijke kwalificatietoernooi in vierpersoonsroeiboten stappen. Het was een crime voor de ongeoefende roeiers. Maar toen de kwartetten eenmaal een gezamenlijk ritme te pakken hadden, zagen ze hoeveel sneller het ging. ‘Toen is iedereen echt samengekomen.’ Wat voor oefening hij voor het komende WK heeft bedacht, kan hij nog niet zeggen.

Internationaal is cricket een hiërarchische sport. Twaalf landen hebben de status van ‘full member’ en mogen testwedstrijden spelen. Dat is het klassieke cricket waarbij een treffen tot wel vijf dagen kan duren. Nederland hoort niet bij die twaalf landen, maar is een ‘associate member’ en mag alleen aan het internationale eendagscricket deelnemen en aan het nog compactere T20, dat slechts een uur of drie duurt. Op het WK wijkt Nederland in dat opzicht af: de andere negen deelnemers zijn allemaal full members en behoren tot de twaalf grote cricketnaties.

Vier keer eerder nam Nederland aan het ‘gewone’ WK deel: in 1996, 2003, 2007 en 2011. Toen mochten er meer landen meedingen naar de titel. Nu is het deelnemersveld exclusiever met slechts tien deelnemers. Erg succesvol waren de Nederlanders niet op die WK’s. In totaal werden slechts twee wedstrijden gewonnen. Nu moet het beter gaan. ‘We willen doordringen tot de halve finales.’

Cook gelooft in positief denken. Wie op het WK staat, moet er echt voor gaan. Anders kun je net zo goed thuisblijven. En van de status van ‘klein land’ wil hij niets weten. ‘Als je jezelf als een klein land ziet, ga je ook zo spelen. Dat willen we niet. Wij willen een team zijn dat moeilijk te verslaan is.’

De ogenschijnlijke achterstand die zijn spelers hebben, kan juist in het voordeel van de ploeg uitpakken, denkt Cook. De Nederlandse spelers weten wat ze aan elkaar hebben. Het gros treft elkaar vaak in trainingen en in wedstrijden. Voor de ploegen met voltijdsprofessionals kunnen ze een taaie tegenstander zijn. Het draait niet om geld of roem, want dat is als Nederlandse cricketer toch niet snel te vergaren. ‘Ze spelen uit liefde voor de sport.’