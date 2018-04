Nederlands-Chinese coureur Ho-Pin Tung: 'F1 gaat in China zeker een vlucht nemen'

Sportbeleving

In Sjanghai was zondag alweer de vijftiende GP van China. Als het aan de Amerikaanse F1-eigenaar Liberty Media ligt, komen er in het land nog veel races bij. Het liefst doet de F1 China verschillende keren per jaar aan. De Amerikanen zien de 1,4 miljard Chinezen als een gigantische, onontgonnen markt. De Nederlands-Chinese coureur Ho-Pin Tung (35) begrijpt dat wel: 'Autosport staat in China in kinderschoenen. Er is ontzettend veel potentie'.



Tung heeft wel een advies aan de Formule 1: houd rekening met de unieke Chinese sportbeleving.