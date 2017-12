Nederlands-Canadese schaatser Bloemen maakt een eind aan twintig jaar Nederlandse wereldrecords

Sven Kramer ontbrak bij de wereldbeker in Salt Lake City. De Fries was op trainingskamp in het Italiaanse Collalbo en zal met lede ogen hebben aangezien hoe de Nederlandse Canadees Ted-Jan Bloemen zondagavond, iets voor middernacht, zijn wereldrecord op de 5 kilometer aanscherpte tot 6.01,86. De 6.03,32 waarmee Kramer in 2007 de wereld verbaasde, was ineens niets meer waard.



Het was Bloemens geluk dat Kramer in zijn voorbereiding op het olympisch kwalificatietoernooi, eind december, Salt Lake City aan zich voorbij liet gaan. De Friese stayer is een manipulator op het ijs. Hij zet zijn tegenstanders alleen al door zijn aanwezigheid en bravoure onder druk.