Nederlanders moeten dijk van een 500 schaatsen willen ze zicht houden op het WK-podium

Kai Verbij in actie tijdens de 500 meter op de slotdag van de EK Afstanden in januari. Hij werd vierde in 34,76. Beeld ANP

Het kan wel: een WK sprint winnen zonder op de 500 meter uit te blinken. Kai Verbij flikte het in 2017; de laatste keer dat een Nederlander won. Alleen op de eerste 1.000 meter haalde hij toen als derde net het podium. Nog een vierde plek en twee negende plaatsen waren genoeg voor het goud.

De WK sprint, dat donderdag en vrijdag wordt gehouden, is een zoektocht naar de meest complete sprinter. Vier degelijke ritten kunnen genoeg zijn, maar het kunstje van Verbij, die nu ook weer meedoet, wordt er niet makkelijker op. De winnaars van de laatste drie edities stonden minstens drie keer op het podium én wonnen een keer de 500 meter.

Slecht nieuws voor de Nederlanders, want die zijn vooral goed op de 1.000 meter. Zeker dit jaar lag de 500 meter er wat verloren bij, op de Winterspelen waren Nederlanders hoogstens outsiders. Juist op die afstand gaan veel schaatsers dit seizoen harder dan ooit.

‘Het niveau op de 500 meter ligt gewoon heel hoog’, zegt Jan Smeekens, voormalig specialist op de kortste afstand. ‘En je ziet dat veel jongens die de 500 meter beheersen ook snel zijn op de 1.000 meter. Zoals Laurent Dubreuil, die op de Spelen net geen medaille pakte op de 500, maar wel zilver op de 1.000.’

Onder de 34 seconden

De Canadees is een van degenen die in 2021 op de 500 meter onder de 34-seconden-grens zijn gedoken. In Calgary klokte hij 33,77, de derde snelste tijd ooit. Pavel Koelizjnikov was al in 2015 de eerste met een 33’er, daarna duurde het lang voordat anderen volgden, maar vorig jaar kwamen er ineens vijf bij. In totaal zijn er nu acht schaatsers met een tijd onder de 34 seconden.

‘De 500 heeft echt wel een sprong gemaakt’, zegt Smeekens, die zilver won op de Spelen in 2014 en goud op de WK afstanden in 2017. ‘Dat zie je vaker als iemand het voor het eerst doet. Dan gaan anderen er meer naar trainen en dingen uitproberen om dat ook te bereiken. Nu is het hele veld zo opgekrikt dat een 33’er niet heel bijzonder meer is.’

Voor Nederlanders alleen nog wel. Het Nederlands record staat met 34,08 op naam van Ronald Mulder, die deze week bekendmaakte dat hij stopt met schaatsen. Verbijs persoonlijke record is 34,13, een tijd die hij al in 2017 reed. Op de Spelen werd hij veertiende.

‘Maar Verbij heeft natuurlijk wel een serieus goeie 500 meter in huis’, relativeert Smeekens. Hij ziet de Japanse Nederlander met Dubreuil als een van de favorieten. ‘Hij moet zorgen dat hij in het kielzog blijft. Als hij 1, 2, 3 tienden verliest op de 500 dan kan hij als 1.000-meterspecialist nog steeds de titel winnen.’

Persoonlijke records

Verbij en Dubreuil deden dit jaar zeven keer mee aan dezelfde 500 meters. Het gemiddelde verschil was 0,35 in het voordeel van de Canadees. Dat moet gecompenseerd op de 1.000, maar daar lijkt de rek er een beetje uit: de pr’s van de Nederlanders stammen allemaal uit 2019.

‘Dat zijn natuurlijk de statistieken’, zegt Smeekens, ‘maar een toernooi is een toernooi, dat vind ik altijd bijzonder. Je kunt alle cijfers wel naast elkaar zetten en er mooie weddenschappen op afsluiten, maar het blijft sport en daar komt ook emotie bij kijken.’

Verbij heeft wat goed te maken na de voor hem teleurstellende Spelen, waar hij Dubreuil op de 1.000 meter voor moest laten bij een kruising. Bovendien gaat het bij een WK sprint om vier ritten – twee keer de 500 en twee keer de 1.000 – in twee dagen. ‘Dat is natuurlijk ook een verschilletje’, zegt Smeekens, ‘want Verbij heeft een betere, grotere motor. Hij kan die laatste 1.000 meter gas geven als Dubreuil misschien een beetje vermoeid is.’

In Thomas Krol, die net als Tijmen Snel op de WK sprint debuteert, ziet Smeekens meer een outsider. De specialist op de middenafstanden – olympisch goud op de 1.000, zilver op de 1.500 – won vorig jaar wel het EK sprint. En op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) verraste hij op de 500 meter met een nieuw persoonlijk record van 34,69.

‘Daar zag je dat Thomas ook zeker wel die sprintvezels in zich heeft’, zegt Smeekens. ‘Als hij rijdt zoals op het OKT dan kan hij heel gevaarlijk zijn.’

Jutta Leerdam

Bij de vrouwen is Jutta Leerdam ook sterker op de 1.000 meter, maar zij kan op de 500 meter vaak goed meekomen. Op de Spelen werd ze nog vijfde. In Hamar ontbreken bovendien de sterke Rusinnen Angelina Golikova en Olga Fatkoelina, die vanwege de oorlog in Oekraïne niet kunnen komen, en de Amerikaanse sprinters. Ook de Japanse favorieten Nao Kodaira en Miho Takagi doen niet mee, de laatste geeft de voorkeur aan de WK allround dat zaterdag begint, eveneens in Hamar.

Voor de Nederlandse toekomst op de 500 meter is Smeekens wel optimistisch. Bij de vrouwen dook Femke Kok, die ook start in Hamar, dit jaar voor het eerst onder de 37 seconden. Bij de mannen brak dit jaar Merijn Scheperkamp (21) door.

‘Die is atletisch en snel’, zegt Smeekens. ‘Het blijft een moeilijke afstand waar je je in moet specialiseren, maar hij kan er zeker in groeien. En de 500 meter wordt zo spectaculair, dat zorgt er vanzelf voor dat het serieuzer genomen wordt. Ook door de Nederlanders.’