Nederlanders in de Tour: ‘Ik ben bijna een soort Flipje van Tiel’

Stephan van der Zwan ergens onderweg achter de laptop. Alle fanatieke wielervolgers kennen zijn website. Beeld Eigen foto

Het uitzicht vanaf de werkplek van Stephan van der Zwan mag er zijn. Het is elke dag anders. Deze keer kijkt hij uit over glooiende heuvels met wijnranken. ‘En even verderop zit een vrouw met een zonneklep een sudoku op te lossen’, zegt hij, terwijl hij de laatste hap van zijn ontbijt neemt.

Vanuit een camper bestiert Van der Zwan de website procyclingstats.com. Alle fanatieke wielervolgers kennen die site. Uitslagen, startlijsten, statistieken en routeschema’s, alles is daar te vinden. Niet alleen van de Tour de France, maar van alles wat boven het amateurniveau uitsteekt. Honderdduizenden bezoekers komen er dagelijks.

Over de auteur Erik van Lakerveld schrijft sinds 2016 over olympische sporten als schaatsen, atletiek en roeien.

Van der Zwan is verantwoordelijk voor de inhoud van de website en de bemensing. Het handwerk, het invoeren van alle data, doet hij niet. Daarvoor heeft het bedrijf inmiddels een heel team aan werknemers in dienst. ‘Dat zijn allemaal jongens die van wielrennen houden.’

Drie weken trekt hij mee in het spoor van de Tour de France. Hij beziet de wedstrijd van twee kanten. Met zijn persaccreditatie mag hij over het parcours, en kan hij – als hij wil – dicht bij de renners in de perszone bij start en finish komen. Maar met zijn camper ziet hij de Tour ook zoals duizenden fans dat dagelijks doen: langs de kant van de weg. Hij hoort bij beide werelden: hij is aan het werk en is liefhebber van de sport.

Zes jaar geleden besloot Van der Zwan, die met een compagnon de website sinds 2014 runt, zich te bevrijden van de vier wanden van zijn kantoor. ‘Ik dacht: wat zit ik hier nu de hele dag tegen een muur aan te kijken. Waarom zou ik thuis werken als het op elke andere plek ook kan.’ Sindsdien is hij er, op de Tour van 2020 na, elk jaar bij.

‘Ik kan er niet tegen om op één plek te zitten’, zegt hij. En die onrust voelt oud-militair Van der Zwan zijn hele leven al. ‘Als 4-jarige had ik een ketting met zo’n metalen adresplaatje om mijn nek. Ik liep continu weg, en zo kon ik thuis worden gebracht.’

Nu reist hij het hele wielerseizoen door Europa. Zeven maanden lang is hij van huis. En huis is ook niet meer in Nederland. Van der Zwan woont, ‘s winters, in Andorra.

Rijdende reclamezuil

Zijn camper is behalve kantoor ook een rijdende reclamezuil. Daarom staat het logo er zo fors op. Aanvankelijk was Van der Zwan helemaal niet van plan om het voertuig te bestickeren. Maar een pr-man van een van de wielerploegen zag dat anders en regelde stickers voor hem. Bij de eerste wedstrijd waar Van der Zwan met zijn kampeerwagen langs de kant stond, kwam hij direct in beeld en bespraken de commentatoren zijn site. ‘Toen dacht ik: dit is een goede marketingtool.’

Wie goed kijkt kan hem inderdaad tijdens de tv-uitzendingen van de Tour de France regelmatig zien, als de regie tenminste niet net een kasteel in beeld neemt. ‘Ik zet mijn camper vaak op zo’n 45 kilometer van de finish. In de ochtend fiets ik dan zelf een rondje over het parcours.’

Hij blijft in de berm niet onopgemerkt. Mensen komen hem opzoeken, willen met hem en de camper op de foto. Deze week schoof een verslaggever van NBC live tijdens de etappe bij hem aan voor zijn kampeerwagen. Hij is een attractie op zich. Van der Zwan: ‘Ik ben bijna een soort Flipje van Tiel.’