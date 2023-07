Nederlanders in de Tour: ‘De mannen van de opbouw vinden het fijn dat ik gezond kook’

Misschien komt het grootste contingent Nederlanders in de Tour wel van Movico, denkt Janneke Pieterson. Zij hoort tot de 55-koppige crew van het bedrijf uit Deurne dat al 27 jaar de aankleding van de Tour verzorgt. Zij bouwen de start- en finishlocaties op en onderweg een vip-dorp. Het gaat om van alles: van podia en tribunes tot de finishboog en mediaruimtes.

Een vaste ploeg van tien personen neemt het Village Départ voor zijn rekening, de plaats waarvandaan de etappe vertrekt. Een van hen is Pieterson en zij is de kok. Ze maakt ontbijt, lunch en avondeten voor de negen mannen die het opbouwen en afbreken voor hun rekening nemen.

Ze opereert vanuit een grote lichtgrijze vrachtwagen. ‘Dat is deze weken mijn thuis.’ En het is een comfortabel thuis. In de oplegger zijn drie slaapkamers gebouwd, een badkamer en zelfs een ruimte om te ontspannen. Het belangrijkst is de keuken, die van alle gemakken voorzien is. Sowieso is het goed toeven in de truck. ‘Het is echt heel luxe, beter dan in sommige hotels.’

In de vrachtwagen zit een vriezer met voldoende vlees en vis voor de maand van huis. In de kasten ligt een voorraad rijst en pasta. Maar voor verse groenten gaat Pieterson er elke dag op uit op haar mountainbike, naar de supermarkt in de stad of dorp waar het peloton de dag erna vertrekken zal. ‘En als ik een supermarkt met veel goede groenten vind, dan sla ik wat meer in, want in de kleinere plaatsen is het soms lastig om goede producten te krijgen.’

Elke dag is het ritme min of meer hetzelfde. Na het ontbijt is de start van de etappe, daarna wordt alles afgebroken en ingepakt en is het tijd voor lunch in de partytent naast de vrachtwagen. Dan volgt de reis naar de volgende startplaats en is het boodschappen doen, koken en eten. Ondertussen wordt het nieuwe Village Départ dan opgebouwd. ‘Je denkt er niet zo bij na wat er allemaal bij komt kijken, maar de mannen werken vaak tot diep in de nacht. Ikzelf ben ook de hele dag in de weer.’

Het is haar tweede jaar als kok voor Movico, maar de Tour is niet nieuw voor haar. Ze was een aantal jaar geleden kok bij de Giant-ploeg, voorloper van de DSM-formatie, en is gespecialiseerd in topsportmaaltijden. De menu’s van de renners en de opbouwploeg verschillen niet erg. Veel van Pietersons Movico-collega’s zijn een groot deel van het jaar op pad voor evenementen, maar hebben meestal geen kok bij zich. Dan zijn ze vaak veroordeeld tot wegrestaurants. ‘Ze vinden het fijn dat ik gezond kook.’

Haar huis op wielen staat elke ochtend in de ‘Zone de Vie’, het afgesloten deel in de vertrekplaats. Stond ze in haar tijd bij de Giant-ploeg nog in hotelkeukens ver weg van de koers in de pannen te roeren, nu bevindt haar werkterrein zich in de drukte van de start. ‘Ik heb nog nooit zo veel gezien van het wielrennen. Ik sta er middenin en krijg alles van het spektakel mee.’