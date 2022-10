Nederlander Zian Flemming maakt vijfde treffer in vijf wedstrijden voor Londense club

Zian Flemming kwam in het vorige seizoen van de Eredivisie uit voor Fortuna Sittard. Beeld Pro Shots / Johan Manders

Na een goed seizoen bij Fortuna Sittard, waar hij 12 doelpunten scoorde in 28 wedstrijden, had de aanvaller Nederlandse, Italiaanse en Engelse clubs voor het uitkiezen. Flemming ging uiteindelijk voor ruim twee miljoen euro naar Millwall, waar hij een driejarig contract tekende. Hij zegt te genieten van de passie bij de fans van de Zuid-Londense arbeidersclub en het drukke wedstrijdschema. Aanvankelijk moest de voormalige jeugdspeler van Ajax wennen aan het fysieke en snelle voetbal in de Championship, de tweede visie van het Engelse voetbal. Bovendien werd hij gehinderd door een knieblessure.

Een kleine maand geleden scoorde Flemming zijn eerste doelpunt, de openingstreffer in de 2-1 thuiszege op Blackpool. Daarna was het hek van de dam voor de nummer 10. Op 5 oktober bracht hij de Millwall-fans in vervoering door middels een fenomenaal afstandsschot met zijn (verkeerde) linkerbeen de gelijkmaker te scoren tegen Rotherham (1-1). Vervolgens scoorde hij beide doelpunten in een 2-0 overwinning op Middlesbrough. Op bezoek bij Bristol City gaf Flemming de Londenaren weer de volle mep door een kwartier voor tijd de 1-2 te maken.

Door alle doelpunten van de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis is Millwall naar de tiende plek opgeklommen, slechts een punt verwijderd van een plekje in de play-offs. Eind jaren tachtig speelde de dokwerkerslub voor het laatst op het hoogste niveau, toen met Tony Cascarino en Teddy Sheringham in de voorhoede. Flemming is nu de gevierde man in The Den. Twitter-accounts van fans hebben namen als ‘Flemming is God’, terwijl op de tribunes lofzangen klinken over de aanvaller die, als het zo doorgaat, interesse zal wekken van Premier League-clubs.