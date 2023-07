Nederlander Wesley Koolhof wint dubbelspel op Wimbledon. ‘Vanaf bal een zat ik er lekker in’

Wesley Koolhof tijdens de finale. Beeld AFP

Er lag een last op de schouder van Wesley Koolhof. Nagenoeg alles had de tennisser in zijn carrière al afgevinkt: nummer 1 van de wereld. Grandslamwinst in de gemengd dubbel, een overdaad aan ATP-titels. Winst van de prestigieuze ATP-finals. Alleen een grandslamtitel in de discipline waarin hij al jaren uitblinkt, de gewone dubbel, ontbrak. Tot hij zaterdag de Wimbledonfinale won.

Op het centre court - ‘ook iets wat ik af kan vinken, daar had ik nooit eerder gespeeld’ - waren Koolhof en zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski te sterk voor de Spanjaard Marcel Granollers en Horacio Zeballos uit Argentinië. Het Brits/Nederlandse duo won in 6-4, 6-4.

Halverwege de Britse avond, als hij de grootste plichtplegingen heeft gehad, somt Koolhof (34) moeiteloos een rijtje namen op. Hij is nu de vierde Nederlander ooit met winst in het dubbelspel op Wimbledon. Paul Haarhuis, Jacco Eltingh en Jean-Julien Rojer gingen hem voor. ‘En Richard Krajicek in het enkelspel, natuurlijk.’ Vanaf nu hoort hij altijd in het overzicht van Nederlanders die floreerden op ‘het heilige gras’, zoals Koolhof de banen van Wimbledon noemt.

Voor altijd op het grote bord

Nu zal zijn foto in een van de voor velen besloten gangen van het complex komen te hangen, weet hij. ‘In het grappengat als je naar de kleedkamer loopt.’ Zijn naam zal voor altijd op het grote bord op het park komen te staan. ‘Dit voelt geweldig. Ik ben ontzettend blij om als winnaar te eindigen na twee intense weken.’

Het lijkt misschien simpel en logisch: verwachten dat iemand die nummer 1 van de wereldranglijst wordt, automatisch ook een grandslamtitel bijschrijft. Alsof een carrière anders niet geslaagd is. ‘Maar je krijgt maar vier kansen in een jaar. En het niveau is tegenwoordig zo goed, alle teams liggen heel dicht bij elkaar.’

Twee keer eerder speelde Koolhof de finale in een grand slam. De eerste keer, in 2020 bij de US Open, kon er niets misgaan. Het toernooi was al geslaagd. ‘Ook al speelde ik niet mijn beste wedstrijd.’ Een jaar geleden haalde Koolhof weer de finale in Amerika en verloor daar nipt. ‘Dat deed wel een beetje pijn. Ook omdat het de tweede finale was. Daarom ben ik heel blij om eindelijk hier te winnen.’

Pas anderhalf jaar een duo

Hij speelt sinds achttien maanden met Skupski (33). Hun eerste doel was zoveel mogelijk wedstrijden te spelen en zo aan elkaar te wennen, wat verrassend goed ging. Ze wonnen onder meer drie prestigieuze mastertoernooien. Daarom stelden ze dit jaar een nieuw, scherper doel: het winnen van een grandslam-toernooi. Maar ze begonnen het seizoen stroef. Op de Australian Open en op Roland Garros werden ze in de kwartfinales uitgeschakeld. ‘De eerste twee kansen om ons doel te halen waren daarmee al weg. Dan heb je er nog maar twee over en weet je wel: er komt extra druk op.’

Extra nerveus was Koolhof desondanks niet, zaterdag. Wel was de zoon van oud-voetballer en international Jurrie Koolhof zich bewust van zijn route naar de stoeltjes op de baan. Eerder in de week had hij een enkelspeler verkeerd zien lopen. Dat moet mij niet gebeuren, dacht hij toen de deuren van het grote stadion openging en hij de baan betrad. Ondertussen hoorde hij achter zich Skupski roepen: ‘left’.

Skupski (33) speelde voor thuispubliek, waardoor het duo automatisch het publiek op hun hand had. De dubbelpartner van Koolhof is door hun winst de eerste Britse man sinds 1926 die zowel het gemengd dubbel als de herendubbel op Wimbledon heeft gewonnen. De laatste keer dat een Brit de dubbeltitel won, was elf jaar geleden.

Revanche

Koolhof was deze finale gebrand op revanche, in de wetenschap dat ze de voorgaande twee wedstrijden van hun mede-finalisten hadden verloren. ‘Ik kon Neal een beetje op sleeptouw nemen. Vanaf bal een zat ik er lekker in. Ik was eigenlijk per wedstrijd al beter en beter gaan spelen.’ Koolhof maakte veel indruk aan het net, had een aantal geweldige returns. Twee keer hadden Koolhof en Skupski aan één break voldoende om de set te winnen.

Een aantal maanden geleden hadden ze besloten hun strategie te veranderen. Konden ze in de eerste periode van hun samenwerking voordeel halen uit het feit dat ze onbekend waren voor tegenstanders, al snel kwamen er beelden online. ‘We moesten het weer lastiger gaan maken voor onze tegenstanders. Iets onberekenbaarder.’

Hun voorkeur was om na het serveren via de forehand-kant terug te spelen. ‘Maar we hebben besloten er iets meer service volley in te gooien, iets meer te wisselen aan het net.’ Dat is gedurfd, maar werkt ook, ziet Koolhof. ‘Het resulteert in dit, de winst. Dat we dit nu af mogen vinken, is heel fijn. En we hebben de US Open dit jaar nog te gaan. Misschien is daar de druk wel helemaal van de schouders af.’