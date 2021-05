Nederlander Van der Hoorn wint onverwacht een Giro-etappe

Taco van der Hoorn gat als eerste over de finish in de derde etappe van de Ronde van Italië. Beeld AFP

Een etappe in lijn winnen in de Ronde van Italië, dat lukt Tom Dumoulin als laatste Nederlander in 2017. De Rotterdammer Taco van der Hoorn van Intermarché-Wanty-Gobert verraste iedereen en zichzelf en bekroonde maandag het eigenhandig opzetten van een lange ontsnapping met een overwinning in de derde etappe van de Giro. ‘Ik kan het gewoon niet geloven’, bleef de 27-jarige debutant in een grote ronde maar stamelen over de eerste overwinning van zijn Belgische ploeg dit seizoen en de grootste voor hemzelf. ‘Een droom die uitkomt.’

Het zou een prooi worden voor een man als Peter Sagan, deze als ‘heuveletappe’ genoteerde rit van 190 kilometer van Biella naar Canale in het noordwesten van Italië. De ploeg van de Slowaakse oud-wereldkampioen sleurde dan ook tientallen kilometers aan de kop van het peloton om de gebruikelijke vroege vluchters te achterhalen. De winst van Sagan zou dan een formaliteit zijn, temeer omdat de meeste sprintspecialisten al waren afgehaakt.

Mee met de ontsnapping

Bijna altijd springt er kort na de start van een etappe in een meerdaagse ronde een groepje renners weg. Mee zijn met een ontsnapping, dat hadden de twee Nederlanders die dat maandag deden zich ook voorgenomen toen ze hoorden dat ze door hun ploeg geselecteerd waren voor de Giro van 2021. Ze wilden zich vooral laten zien, in beeld komen voor de sponsor en voor de ploegleiding. Om die van de juistheid van hun keuze te overtuigen. Dus nam Van der Hoorn na een kilometer of vijf het initiatief voor zo’n normaal gesproken kansloze onderneming. De 22-jarige Lars van den Berg van het Franse Groupama-FDJ dacht er hetzelfde over en ging mee met zijn landgenoot, net als nog zes renners.

Het achttal krijgt maximaal zes minuten voorsprong en even was Van den Berg, die net als Van der Hoorn voor het eerst een grote ronde rijdt, virtueel drager van de roze leiderstrui. Maar op 15 kilometer van de streep, na 170 kilometer vooruit te hebben gereden, is het zoals verwacht voorbij. Althans, Van den Berg wordt opgeslokt door het peloton, net als vijf medevluchters.

Alleen Van der Hoorn en de Zwitser Simon Pellaud laten zich niet zomaar inrekenen. Maar ze hebben slechts 33 seconden voorsprong. ‘Ik geloofde er toen niet meer in’, zei een dolgelukkige Van der Hoorn nadat hij op het podium een substantieel deel van de inhoud van de magnum-fles spuitchampagne soldaat had gemaakt. ‘Maar ik vind ook: als je nul-komma-vijf procent kans hebt vooruit te blijven, dan moet je die kans grijpen.’

Hoogste niveau

De frêle Van der Hoorn - 1 meter 87 en 72 kilo - beleeft het jaar van zijn doorbraak. Hij reed de afgelopen twee jaar zonder veel succes voor Jumbo-Visma en wilde laten zien dat hij op het hoogste niveau thuishoort. Door een speling van het lot kwam hij bij een ploeg terecht, Intermarché-Wanty-Gobert, die uitgerekend sinds dit jaar op World Tour-niveau uit mag komen en zich dus in kon schrijven voor de grote internationale wielerkoersen.

Zijn voorliefde voor lange ontsnappingen kende dit jaar een moeilijk door andere renners te evenaren hoogtepunt in Milaan-San Remo. Het monument van liefst 300 kilometer kent een traditie van een vlucht kort na de start en daar besloot Van der Hoorn zich maar eens bij aan te sluiten. Maar waar volgens diezelfde traditie een kopgroep op circa de helft van de koers wordt ingerekend, hield Van der Hoorn het als laatste van de vluchtersgroep vol tot 22 kilometer van de finish. Het was daar dat het door Jumbo-Visma en Ineos aangevoerde peloton de Nederlander inrekende, na een vlucht van maar liefst 275 kilometer.

Van der Hoorn ging maandag uit van een vergelijkbaar scenario. Ruim 8 kilometer voor de finish merkte hij dat zijn vluchtmakker er doorheen zat. Bovendien ging de zwaardere Van der Hoorn bergafwaarts harder. Hij besloot het solo te gaan proberen. Over de radio klonk: je hebt 40 seconden voorsprong. Dat werd een minuut, maar daarna liep het weer terug en volgde nagelbijtende laatste kilometers. ‘Ik keek met nog één kilometer te gaan achterom en ik dacht: what the fuck, ik ga het halen!’ Op tien meter voor de finish slaat Van der Hoorn zijn hand voor zijn mond en spert zijn ogen wijd open. ‘Ik ging over de streep en dacht: is dit echt?’