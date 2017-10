Nederlander Gregorius held in New York: Yankees naar halve finale honkbalseizoen

Hard werken en geduld

Op Curaçao, het eiland waar hij opgroeide, had hij geleerd dat hard werken met afstand het belangrijkste was om succesvol te zijn. Hij moest vooral zijn ding blijven doen, zei hij in juni 2015 in Miami tegen de Volkskrant tijdens zijn eerste moeilijke maanden als Yankees-speler.



'Het is gewoon weer een ander team om voor te spelen. Voor mij is het normaal, of er nou dertig of vijftig journalisten in de kleedkamer komen. Als je het goed doet, zoeken ze wel iets anders om je te bekritiseren als ze het willen. Ik concentreer me op de dingen die ik kan controleren. Dingen die ik niet kan controleren, laat ik gaan.'



Niet meegaan met de grillige conjunctuur in zijn sport was zijn wapen tegen de immense druk in New York. Of dat nou positief of negatief was. Tweeënhalf jaar later bleek dat de beste manier voor hem om zich staande te houden bij de Yankees. In zijn tweede seizoen bij de New Yorkse club toonde hij steeds vaker zijn verdedigende talent.