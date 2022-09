Nederland wint weer, ondanks voetbal van soms ultieme onhandigheid

Steven Bergwijn is dicht bij een tweede goal voor Oranje maar keeper Courtois (niet zichtbaar) zal redden. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De derby der Lage Landen was vooral letterlijk een kwestie van laag niveau. Zonder de creatieve inbreng van Frenkie de Jong en Memphis Depay is Oranje opeens een elftal van betrekkelijk gewone stervelingen, al was daar opnieuw een zege, gepaard aan strijdlust, een betere tweede helft en een serie gemiste kansen in de slotfase.

Nederland - België. Heel gewoon voetbal deze keer. Doodgewoon. Maar ja, het Nederlands elftal plaatste zich voor de finale van de Nations League in juni, dankzij de 1-0, een krachtige kopbal van Virgil van Dijk na een hoekschop van Cody Gakpo. Zo bleef Oranje ook in de vijftiende wedstrijd sinds de rentree van Louis van Gaal ongeslagen. De bondscoach had het weer voorspeld: Nederland ging winnen, en dat was belangrijk in de laatste wedstrijd voor het WK. En het was knap ook, vanwege het ontbreken van zulke belangrijke pionnen.

Je kunt als trainer, zelfs als je Van Gaal heet, de mooiste plannen bedenken en het beste systeem, de uitvoering is aan de voetballers. Zij zijn de artiesten. Of niet. En dan is creativiteit onontbeerlijk, pure klasse. Anders blijft een veredelde vorm van werklust over.

De Jong brengt als middenvelder lichtheid in het voetbal, voor zijn medespelers en ook voor de toeschouwers. Als hij dribbelt en drijft, breekt de lach door. Depay neemt trucs en doelpunten mee. Ze raakten geblesseerd, afgelopen donderdag tegen Polen. Van Gaal heeft ze min of meer een plaats in de WK-selectie toegezegd, als ze ook maar enigszins fit zijn, en dat is begrijpelijk.

Van Dijk (midden) heeft Nederland op voorsprong gekopt. Gakpo en Klaassen feliciteren hem Beeld Getty Images

Iets beter

Oranje was door de bank genomen iets beter dan België, zeker na de 1-0. En het uitverkoren WK-spelsysteem werkte weer, zeker in verdedigend opzicht, want de defensie staat vast. Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Virgil van Dijk, Nathan Aké en Daley Blind, waarbij de eerste en laatste eigenlijk bij het middenveld horen. Doelman was opnieuw de rustige en uitstekende Remko Pasveer, die met Jasper Cillessen mag strijden om de plek tussen de palen. Pasveer keept volstrekt ontspannen, alsof hij zijn entree in de ploeg op 38-jarige leeftijd beschouwt als een cadeautje dat alleen genot rechtvaardigt. Hoogtepunt was een duik naar de inzet van Amadou Onana, met zijn hand als een kolenschop rustig weggetikt. In de letterlijk laatste seconde keek hij nog een omhaal van Lukebakio tegen de paal.

De twee controlerende middenvelders waren Steven Berghuis en Marten de Roon, in plaats van de ook geblesseerde Teun Koopmeiners en De Jong. Berghuis leed een paar keer onhandig balverlies en verliet het veld met een rugblessure, ten gunste van de opnieuw goede Gakpo. De Roon is een nuttige dienaar van wie je soms helemaal niet in de gaten hebt dat hij meedoet. Davy Klaassen, de verbinding met de aanval, is zo’n zwoeger, tot het hoofd rood aanloopt. Steven Bergwijn was een schim in de aanval, tot een paar flitsen in de tweede helft.

Het was al met al iets te vaak voetbal van ultieme onhandigheid, in vrijwel elk opzicht, of het nu om een schot van Vincent Janssen ging, die de bal met de rechtervoet even weg tikte voordat hij met links wilde uithalen, of van Dumfries, die met de borst wilde terugspelen doch Kevin de Bruyne over het hoofd zag, tot verbijstering van Van Dijk.

Verkleedpartij

Nee, zeker voor rust leek het alsof in de Johan Cruijff Arena een elftal liep dat was verkleed als Nederlands elftal, in een onbestemd nieuw hansopje van de huissponsor waarvan de tint het midden houdt tussen geel en oranje, totaal afwijkend van het ouderwetse oranje op de tribunes. Het stadion was volgelopen voor deze vroege uitzwaaiwedstrijd voor het WK, dat over minder dan twee maanden begint.

De mensen zagen weinig kansen, weinig gevaar, weinig dat betoverde of aanleiding gaf tot een nagesprek in de auto waarvan de ruiten beslaan. Er was wat lawaai van de tribunes, vuurwerk uit een potje van de KNVB, plus een disk jockey tijdens de rust, de beroemde La Fuente, die dacht dat je de boxen moet opblazen om het volk aan zijn gerief te laten komen.

Na dat muzikale geweld leefde het duel gaandeweg op. Veel wisselen en dan nog een doelpunt begroeten, door de sterke kopbal van de aanvoerder. Op 15 november vliegt Oranje naar Qatar, op 21 november is de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Senegal, tijdens het WK dat om de mensenrechten van de arbeiders en meer op voorhand het meest besproken toernooi is in de geschiedenis van het voetbal. Nog maximaal zeven duels winnen, en Oranje is wereldkampioen.