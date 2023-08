Nederland wint ruim van Vietnam en gaat met zelfvertrouwen naar achtste finale

Esmee Brugts schiet van afstand raak en maakt daarmee de 6-0. Beeld AFP

Een ruime winst tegen Vietnam was het doel, de eerste plek in de groep de grote wens. De Nederlandse voetbalsters hebben op het WK allebei gekregen, en meer dan dat. Door de 7-0 overwinning gaat Nederland naar de achtste finale, met toegenomen zelfvertrouwen en volop perspectief om nog verder te komen.

De groepswinst was belangrijk, omdat Nederland daarmee in de volgende ronde Zweden ontloopt. De Scandinaviërs zijn de nummer drie van de wereldranglijst en zijn ook sterk aan het toernooi begonnen. In Sydney treft Oranje zondag nu waarschijnlijk Italië of Zuid-Afrika, die morgen tegen elkaar spelen. Van die landen moet Nederland kunnen winnen.

De wedstrijd tegen Vietnam in het matig gevulde Forsyth Barr stadion in Dunedin was in ieder geval een opsteker. Tegen Amerika (3-0) en Portugal (2-0) wist het Aziatische land de schade nog beperkt te houden, maar Nederland was op jacht en zorgde ervoor dat het het aantal kansen nauwelijks was bij te houden. Na de gehoopte vroege goal werd het vooral de vraag hoeveel Nederland zou scoren.

Martens breekt de ban

Het was Lieke Martens die al in de achtste minuut de scoorde opende. Dominique Janssen vond haar met een lange pass van achteruit. Geen makkelijke bal, maar de aanvaller van Paris Saint-Germain kon de bal net genoeg kon raken om hem over de kleine Vietnamese keeper heen te krijgen.

Over de auteur

Dirk Jacob Nieuwboer is sportverslaggever voor de Volkskrant en schrijft over voetbal en handbal. Hij was eerder correspondent Turkije en politiek journalist.

Vier minuten later was het alweer raak toen Daniëlle van de Donk spits Katja Snoeijs met een subtiel passje helemaal vrij voor de doelvrouw zette. Door een beauty van Esmee Brugts, die de bal hoog in de verre hoek krulde, en intikkers van Jill Roord en Van de Donk liep de score bij de rust op naar 5-0. ‘Ik was alleen maar aan het genieten op het veld', zei Martens na afloop.

Met een schuin oog werd ondertussen gekeken naar de wedstrijd tussen Amerika en Portugal. Om met een hoger doelsaldo te eindigen, mocht de wereldkampioen met niet al te veel verschil winnen. Bij rust was de stand nog 0-0, dus ook daar verliep het volgens het gewenste Oranje-scenario.

VS door met hakken over de sloot

Het gaf wat rust bij bondscoach Andries Jonker, die routinier Van de Donk kon wisselen voor Wieke Kaptein, die daarmee op zeventienjarige leeftijd de jongste Nederlandse WK-debutant werd. Zij zag hoe Brugts, die vrijdag net twintig is geworden, haar goal uit de eerste helft nog eens kopieerde. De 6-0 belandde met net zo’n fraaie krul in de rechterbovenhoek.

De Oranje-furie ging na de rust wel wat liggen, maar meer doelpunten waren ook niet noodzakelijk. Roord kopte van dichtbij de 7-0 nog in. Dat doelpunt was niet meer nodig om het verschil te maken, omdat Amerika niet verder kwam dan een gelijkspel. De wereldkampioen gaat met de hakken over de sloot verder en moet het wél opnemen tegen het sterke Zweden.

Bij de WK-loting zuchtte Jonker nog diep toen Amerika en het opkomende Portugal als tegenstander verschenen. Nu gaat Nederland als groepswinnaar door, zorgde het tegen Vietnam voor de grootste overwinning op het WK tot nu toe en heeft de ploeg volop kans om de kwartfinale te halen.

Jonker hamerde er de afgelopen weken één boodschap in: Nederland is niet de topfavoriet, maar kan wel van iedereen winnen. Spits Snoeijs herhaalde dat mantra na de winst op Vietnam nog maar eens. ‘Dat hebben we vaker gezegd, maar ik denk dat dat gevoel constant in deze groep leeft en dat het alleen maar is gegroeid tijdens dit toernooi.’