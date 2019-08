Nederland wint met 14-0 van Rusland op het EK, maar de wedstrijd was een aanklacht tegen de sport

Onder regie van Herman Kruis werd Nederland in 2009 in Amstelveen Europees kampioen door Rusland in de poule met 9-0 te verpletteren. Azerbeidzjan werd zelfs met 10-0 verslagen en tien jaar later is er niets veranderd. Bij het EK in België incasseerde Kruis als bondscoach van Wit-Rusland nederlagen met 13-0 en 11-0. Ook de 14-0 voor een getergd Nederland was een aanklacht tegen de sport.

De vraag is wanneer bij de overkoepelende instanties eindelijk de alarmbellen afgaan, want de olympische status van de hockeysport zal bij het opstellen van het programma voor de Spelen van Los Angeles in 2028 opnieuw ter discussie komen te staan. Kruis constateerde met plaatsvervangende schaamte dat er snel meer toplanden in het hockey moeten komen. ‘Voor we van de Spelen worden gegooid’, zei hij tegen NRC.

Ook de Europese hockeyfederatie (EHF) beseft dat het EK dringend aan vernieuwing toe is. Maar pas na het EK in 2021 in Nederland wordt het concept aangepast. Uitbreiding van het aantal teams is echter niet de oplossing, zo bleek al vorig jaar bij het WK voor vrouwen in Londen. De finale tegen Ierland, waarin Nederland de handrem aantrok om het op 7-0 te houden, was een parodie op topsport.

Bij het EK is het beeld onveranderd gebleven, zelfs acht landen is al teveel. Wit-Rusland en Rusland stuurden recreanten en hobbyisten naar Antwerpen. Hun schrijnende optredens illustreerden de stagnatie, die de internationale hockeyfederatie (FIH) ook zelf heeft versterkt.

Na de Champions Trophy verdween ook de in 2013 opgetuigde World Hockey League, waarin de leek moest worden uitgelegd dat de halve finales vanwege de kwalificaties voor wereldkampioenschappen of de Spelen belangrijker waren dan de eindronde. Dit jaar werd de Pro League opgericht, waarin een eliteclubje van negen landen om een bescheiden hoofdprijs van nog geen half miljoen mocht spelen.

Doorstromende landen

Het belemmert de doorstroming van opkomende landen als Frankrijk, dat te weinig topwedstrijden speelt. De afstand met de wereldtop wordt alleen maar groter. Vanwege het overwerk in de Pro League leverde Nederland noodgedwongen iets van zijn superioriteit in.

Bondscoach Alyson Annan moest noodgedwongen rouleren met haar selectie, zelden speelde haar ploeg dit jaar in dezelfde samenstelling. ‘En toch eisen we altijd van onszelf dat we de nummer 1 blijven’, aldus aanvoerder Eva de Goede.

Sober en zakelijk won Nederland de eerste Pro League, maar het gebrek aan ritme viel bij het EK niet te camoufleren. De magere 1-1 tegen België en Spanje had tot intern beraad geleid, vertelde Margot van Geffen, na de doelpuntenexplosie tegen Rusland.

De stoere verdediger van Den Bosch had als enige in de selectie alle reizen in de Pro League naar Australië, Nieuw-Zeeland, China, Argentinië en Amerika meegemaakt. ‘Ik heb de uitwedstrijd tegen Duitsland overgeslagen’, zegt Van Geffen, lachend. ‘Daar stak clubcoach Raoul Ehren een stokje voor.’

Ze omschrijft zichzelf als de speelster die ‘met rennen, vliegen en energie leveren’ al jaren een meerwaarde is voor het Nederlandse team. ‘Maar dit seizoen stond ik zeker bij het Den Bosch te vaak met een halfvolle tank op het veld. En dat is op topniveau niet genoeg.’

Alsof Van Geffen in een half jaar niet genoeg vlieguren had gemaakt, organiseerde bondscoach Annan ook nog een trainingsstage in Japan, mede als voorbereiding op het EK. ‘Ik zag op tegen weer een jetlag’, aldus Van Geffen. ‘Ik heb er dit jaar genoeg gehad, ik wist soms niet in welke tijdzone ik leefde.’

De Goede begrijpt de scepsis, nog een wereldreis in een seizoen waarin de internationals toch al werden overbelast? ‘We zullen na het EK moeten evalueren of de trip naar Japan een verstandige keuze is geweest. Maar het was ook inspirerend om het olympische gevoel nu al te kunnen oproepen.’

Geen garantie voor succes

Bij het EK moesten de speelsters accepteren dat ze niet de topvorm zullen etaleren als vorig jaar bij het WK. ‘Toen hadden we een veel langere voorbereiding’, zegt De Goede. Twee keer op rij niet winnen, dat waren de Nederlandse vrouwen niet gewend. Maar de 14-0 tegen hockeydwerg Rusland is beslist geen garantie voor een succesvol vervolg van het EK.

De strafcorner loopt allesbehalve soepel, de spitsen kwamen pas los toen de Russinnen het na rust niet meer konden belopen. Terecht constateerde De Goede dat het Nederlandse vrouwenteam ook op 80 à 90 procent goed genoeg is om wederom de Europese titel te veroveren. Dat zou de schaarse concurrentie zich mogen aanrekenen.