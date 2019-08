Nederland wint ‘houtje-touwtje’ onderdeel tijdens de EK wielrennen

Riejanne Markus, Floortje Mackaij en Amy Pieters (van links naar rechts) gaan van start als Bauke Mollema en Koen Bouwman (rechts) over de finish komen tijdens de gemengde ploegentijdrit tijdens de EK wielrennen. Beeld ANP

Nederland heeft op de EK in Alkmaar zojuist de allereerste gemengde ploegentijdrit ooit gewonnen. Bij het finishterrein, aan de Kanaalkade, kan bondscoach Koos Moerenhout een ironisch glimlachje niet onderdrukken: ‘Ge-wel-dig onderdeel dit’, zegt hij. ‘Niets meer aan veranderen.’

Een paar uur eerder, op een verlaten fabrieksterrein dat speciaal voor de deelnemende landen is ingericht, zit de debuterende bondscoach nog vol vragen. Op dinsdagavond had de ploegleidersvergadering, normaal een hamerstuk, zelfs tot tien uur geduurd. Niemand wist precies waar hij aan toe was.

‘Het is een beetje houtje-touwtje allemaal’, zegt Moerenhout. ‘Er waren veel vragen en de antwoorden waren nou niet dat je zegt: nu is er geen onduidelijkheid meer. Op een gegeven moment hebben we gezegd: we gaan beginnen en we zien wel. Het hoort er ook een beetje bij, zo’n nieuw onderdeel.’

De gemengde ploegentijdrit — drie vrouwen lossen drie mannen af — is de opvolger van de ploegentijdrit voor merkenteams, dat de laatste jaren steeds meer een vreemde eend in de bijt werd op de WK, dat verder een landenaangelegenheid is.

Met de nieuwe, genderneutrale, discipline wil de mondiale wielerunie met zijn tijd mee gaan. Bij zwemmen en atletiek werden al eerder gemengde nummers aan het programma toegevoegd. Bovendien hoopt de UCI op meer spektakel.

Vooralsnog lopen de echte tijdritspecialisten niet echt warm. Moerenhout informeerde bij Jos van Emden en Sebastian Langeveld, de nummers één en twee van de NK, of ze mee wilden doen, maar zij komen donderdag ook al in actie op de individuele tijdrit in Alkmaar.

‘Ik snap Jos wel’, zegt Moerenhout. ‘Hij wil zijn krachten sparen. Als de UCI écht iets van dit onderdeel wil maken, dan moeten ze een extra rustdag tussen beide tijdritten plannen, zodat de gerenommeerde namen ook mee gaan doen.’ Bij de vrouwen haakten Chantal Blaak en Marianne Vos af.

Moerenhout heeft daardoor een tikkeltje merkwaardige combinatie van renners samengesteld voor de gemengde ploegentijdrit: Bauke Mollema, Koen Bouwman en Ramon Sinkeldam zijn beslist goede renners, maar geen erkende tijdritspecialisten. Hetzelfde geldt voor Floortje Mackaij, Amy Pieters en Riejanne Markus.

Als Moerenhout eerlijk is, heeft hij geen idee of zijn zestal kans maakt op de zege. Getraind is er nauwelijks. ‘Maar het zijn wel topsporters. En er staat hoe dan ook een Europese titel op het spel. Dus ik zou zeggen: kom maar op!’

Een half uur later rijdt Moerenhout achter de drie mannen door het polderlandschap rond Alkmaar. Mollema, Bouwman en Sinkeldam vormen een vloeiend geheel, al moet de laatste op de voor hem bekende wegen op het laatst afhaken. ‘Dit is iets te zwaar voor een sprinter zoals ik. Gelukkig heb ik nog lang mijn werk kunnen doen.’

Bij de finish staan de drie Nederlandse vrouwen klaar. Zodra de tweede man over de streep is, mogen zij in tegengestelde richting van start gaan voor hun 22 kilometer. Een jurylid met een vlaggetje en een fluitje geeft het teken. Moerenhout: ‘Dat kan nooit helemaal nauwkeurig zijn gegaan. Je moet er niet aan denken dat deze tijdrit op een seconde zou zijn beslist.’

Dat gebeurt niet, omdat ook de Nederlandse vrouwen van de acht landen het meest solide team vormen. Nederland komt als voorlaatste over de finish en als duidelijk wordt dat ook Duitsland niet aan hun tijd van 52.48 komt, vallen de oranje mannen en vrouwen elkaar juichend in de armen.

Even later klinkt aan de Kanaalkade het Wilhelmus. Van een afstandje kijkt Moerenhout toe. Hij noemt de première van de gemengde ploegentijdrit geslaagd, en dat zegt hij niet alleen omdat er is gewonnen. ‘Ik was best een beetje sceptisch. Maar om me heen hoor ik alleen maar enthousiasme.’

‘Zo’n wissel geeft een heel aparte dynamiek aan de wedstrijd. Het zijn eigenlijk twee wedstrijden in één.’ Nu moeten de kinderziektes er nog uit, zoals de tijdwaarneming bij de wissels en de voorlichting vooraf, en dan kan het best iets worden, denkt Moerenhout. ‘Laten we niet te vroeg juichen, maar de gemengde ploegentijdrit heeft in elk geval potentie.’