Nederland weerstaat grote druk wereldkampioen VS: 1-1

Rose Lavelle (links, VS) en Jackie Groenen (Nederland). Beeld AP

De Nederlandse voetbalsters moesten er hard voor knokken, maar hebben stand gehouden tegen wereldkampioen Amerika. Jill Roord bracht Nederland na een dik kwartier vanuit het niets op 1-0, maar in de tweede helft kopte Lindsey Horan de gelijkmaker binnen.

Met het gelijkspel in het uitverkochte Sky stadion in Wellington mag de ploeg tevreden zijn. Na de onverwachte achterstand in de eerste helft waren de Amerikanen even van slag en wist Nederland het spel te domineren. Maar na de rust was daar weinig meer van over en ontsnapte de ploeg van bondscoach Andries Jonker meerdere keren aan een achterstand.

Door het gelijkspel heeft Nederland nog alle kans om als eerste te eindigen in de poule, waardoor in de achtste finale het sterke Zweden wordt ontlopen. Amerika en Nederland wonnen allebei de eerste wedstrijden. Nederland speelt de laatste groepswedstrijd nog tegen Vietnam, tegen het zwakste land in de groep kan het doelsaldo worden opgekrikt.

‘Drie keer is scheepsrecht’

Winst tegen Amerika zat er niet in, ook wilde Nederland dat heel graag na twee pijnlijke nederlagen. Vier jaar geleden verloor de ploeg de WK-finale van de toen gedoodverfde wereldkampioen, in 2021 was Nederland er dichtbij maar nam Amerika de strafschoppen beter in de kwartfinale van de Olympische Spelen. ‘Drie keer is scheepsrecht’, voorspelde Dominique Janssen. ‘Dit is onze tijd.’

Jonker begon in vrijwel dezelfde opstelling als in de eerste WK-wedstrijd tegen Portugal. Hij moest alleen de geblesseerde spits Lineth Beerensteyn vervangen door Katja Snoeijs.

Hij had geen behoefte om zich verder aan te passen aan de wereldkampioen, zei hij, al helemaal niet door verdedigender te gaan spelen. ‘We moeten gewoon vooral niet gaan doen wat we niet zo goed kunnen’, verklaarde hij voor de wedstrijd. Hij deed dat in de wetenschap dat een nederlaag overkomelijk zou zijn, omdat door de winst op Portugal de achtste finale al binnen handbereik kwam. ‘Ik zie het risico niet.’

Amerika is minder dominant dan vroeger, concurrenten ruiken hun kans op dit WK, maar in de openingsfase leek het of in de woorden van de bondscoach wel heel veel bluf was geslopen. Nederland probeerde in de eerste minuten wel druk te zetten, maar Amerika nam het initiatief al snel over. Vooral via de jonge vleugels Trinity Rodman en Sophia Smith werd de ploeg dreigend, routinier Sherida Spitse kwam iets te vaak tegenover de snelle speelsters te staan dan de bedoeling is.

Zee van ruimte

Dat kantelde toen na een dik kwartier Lieke Martens de bal iets voorbij het middenveld kreeg ingespeeld. De aanvaller van Paris Saint-Germain draaide knap weg en had opeens een zee van ruimte voor zich. Ze kreeg de bal bij Victoria Pelova, die de bal in tweede instantie bij Jill Roord kreeg. De Twentse, die sowieso sterk speelde, schoot de bal laag en hard in de hoek.

Het was de eerste keer in de wedstrijd dat Nederland gevaarlijk was, maar die 1-0 betekende de eerste achterstand van Amerika op een WK sinds 2011. De wereldkampioenen waren dan ook flink van slag, want van het powerplay uit het eerste kwartier was weinig meer over. Bij Nederland sloop de rust juist in de ploeg, steeds rustiger ging de bal rond. Aan het einde van de eerste helft kwamen de Amerikanen er soms minutenlang niet aan te pas.

Nederland verloor in die fase alleen wel verdediger Stefanie van der Gragt, die geblesseerd raakte en na de rust niet meer terugkwam in het veld. Haar kopkracht werd gemist bij een corner na een dik uur. Lindsey Horan kroop voor de veel kleinere Spitse en kopte hard de 1-1 in.

Grote druk

Inmiddels zag Jonker ook wel de risico’s van zijn opstelling in, want Nederland kwam er in de tweede helft nauwelijks meer aan te pas. De druk van Amerikanen nam toe en het leek wachten tot ze de voorsprong zouden pakken. Hij greep in door Damaris Egurrola in te brengen voor spits Katja Snoeijs, de middenvelder moest meer rust en controle brengen.

Dat leverde nog een prachtige aanval op, met een grote kans van Esmee Brugts, maar aan de andere kant ontsnapte Oranje meerdere keren. Rodman schoot voorlangs, een schot van Smith werd door Martens vlak voor de lijn weggekopt en Alex Morgan miste een behoorlijke kopkans.

‘We zijn dichterbij Amerika gekomen’, concludeerde Jonker na afloop. ‘Maar we zijn er nog niet overheen.’

Hij vond ook dat Oranje tevreden moest zijn met het gelijkspel, meer was niet verdiend geweest. Zijn ploeg hield stand onder grote druk, waar het nog niet eerder mee te maken had gehad. Het spel voor rust geeft bovendien hoop, met spelers die elkaar wisten te vinden en een vaak dreigende Lieke Martens. Maar de toekomstige tegenstanders in dit toernooi hebben ook kunnen zien dat dit Oranje kwetsbaar kan zijn en zeker niet onverslaanbaar.