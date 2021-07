Nederland - VS is ook clash tussen de voetbalsterren Miedema en Morgan

Vivianne Miedema, topscorer van Nederland in Japan. Beeld Pro Shots / Remko Kool

In het vrouwenvoetbaltoernooi mogen de stoelriemen eindelijk vast. En goed ook. Wereldkampioen Verenigde Staten en vicewereldkampioen Nederland bestrijden elkaar vanmiddag in Yokohama, met vermoedelijk bij Amerika voetbalkoningin Alex Morgan zwervend voorin en haar potentiële troonopvolger Vivianne Miedema in de spits bij Nederland.

De 25-jarige Miedema vestigde in de poulefase met acht doelpunten een olympisch record, maar de waarde ervan is nul als Nederland er tegen de Verenigde Staten uitvliegt. De poule van Nederland was zwak op Brazilië (3-3) na, Amerika had het taaier met Zweden (3-0 verlies) en Australië (0-0).

Voetbalmiljonair

De 32-jarige Morgan was pas een keer trefzeker tegen Nieuw-Zeeland (6-1). Toch blijft zij een van de meest veelzijdige, meest begiftigde vrouwelijke voetballers ooit, een winnaar in elke vezel, onverzadigbaar. Ze werd na een glansoptreden op de Olympische Spelen van 2012 de eerste vrouwelijke voetbalmiljonair door deals met onder meer Coca-Cola, Panasonic, McDonald’s en Nike, en daarnaast bestsellerauteur en Unucef-ambassadeur. Oh, en ze speelde zichzelf in de film Alex & Me, was de eerste vrouw op de cover van computerspel Fifa en poseerde meermaals voor de Swim Suit-editie van Sports Illustrated naast topmodellen Tyra Banks en Camille Kostek.

De veganist is ondertussen voorvechter van gelijke rechten en betalingen voor vrouwensporters, waarbij ze de harde confrontatie met de Amerikaanse voetbalbond niet schuwt. Morgan overstijgt haar sport. Terwijl ze pas op haar veertiende serieus ging voetballen. ‘Hoi mammie, mijn naam is Alex en ik word profvoetballer,’ schreef ze desondanks als achtjarige al op een post-it.

Alex Morgan in actie voor Team USA. Beeld AFP

De Californische scoorde 111 keer in 189 interlands voor Amerika door de tamelijk zeldzame combinatie van snelheid, techniek en kracht. Daarnaast gaf ze legio assists, onder meer op haar legendarische oud-ploeggenoot Abby Wambach, die over haar zei: ‘Het is alsof ze in een natuurlijke flow komt als ze dichtbij het doel is. Haar kracht is anders dan alles wat ik ooit heb gezien.’

Barst van het talent

De Verenigde Staten barsten al jaren van het aanvallende talent met Megan Rapinoe, Tobin Heath en Carli Lloyd. Lloyd scoorde zelfs nog meer (126 goals) dan Morgan, maar had daar veel meer interlands (309) voor nodig.

Op het WK 2019 werd Morgan gedeeld topscorer en versierde ze in de finale tegen Nederland (2-0) na een uur de strafschop die de wedstrijd voor Amerika openbrak. ‘Toen ze nog heel jong was, hoorde je al veel over haar,’ weet voormalig Oranje-international Anouk Hoogendijk. ‘Ze heeft door haar talent, uitstraling, al die sponsordeals en sociale betrokkenheid echt veel betekend voor het vrouwenvoetbal.’

Haar erelijst is ontzagwekkend met olympisch goud, twee WK-, een Champions League- en twee Midden- en Noord-Amerika-titels. Ze kampte met veel blessureleed, werd in mei vorig jaar moeder, maar de honger blijft.

Hoogendijk: ‘Ik weet inmiddels wat het lichamelijk van je vraagt om een kind op de wereld te zetten. Maar tijdens haar bevalling zag je al snel filmpjes dat ze met gewichtjes aan het trainen was in haar garage. Ze is een voorbeeld voor iedereen, zeker ook voor Vivianne.’

Miedema, die op haar 15de als jongste debuteerde in de eredivisie, steeg net zo snel boven haar collega’s uit, maar liet de schijnwerpers graag aan Hoogendijk of Lieke Martens. Hoogendijk: ‘Het moet je liggen om in de media te verschijnen, anders kost het je alleen maar energie. Vivianne was lang nog wat jeugdig, oogde onverschillig, emotieloos op het veld. Op trainingen liep ze altijd achteraan. Haar enorme intelligentie en humor bleven wat verscholen. Nu weet ze wie ze is, wat ze kan en pakt ze haar verantwoordelijkheid op alle fronten.’

Onmisbaar voor Oranje

IJdelheid is Miedema nog steeds vreemd, ze geniet ervan anoniem rond te lopen al is dat in Londen steeds moeilijker door haar verbluffende prestaties bij Arsenal en Oranje waarvoor ze al 81 keer scoorde in 99 duels. Ze werd in Engeland topscorer en verkozen tot beste speler van de competitie. Ze zet zich inmiddels in voor War Child, ging studeren en geeft goede interviews. Hoogendijk: ‘Prachtig om te zien hoe ze groeit.’

De Drentse won drie landstitels, werd Europees kampioen in 2017, maar is nu echt op haar top, vindt Hoogendijk. ‘Op voorgaande toernooien was ze niet helemaal fit of in vorm. Ik vind haar nu echt onmisbaar voor de ploeg.’

Miedema prees, vooruitblikkend op de kwartfinale de ‘enorme kwaliteit en ervaring’ van Amerika. Nederland geeft ‘te makkelijk goals weg’, maar, stelde ze ook ‘als er een moment is om te stunten is het nu’. Over haar eigen vorm zei ze: ‘ik heb me nog nooit zo goed en scherp gevoeld’.

In het Amerikaanse kamp, normaalgesproken blakend van de positiviteit, is minder vertrouwen. De gewisselde Morgan schudde tijdens het laatste pouleduel tegen Australië opzichtig haar hoofd.

Anderzijds was Amerika afgelopen november in een oefenduel nog een stuk beter (0-2) dan Nederland. Oranje heeft dan weer in Miedema volgens Hoogendijk ‘momenteel echt de beste spits’.