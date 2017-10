Nederland voetballand zal zich zonder twijfel weer oprichten

Nadat al zijn onderdanen hun afschuw al hadden uitgesproken over het zoveelste symptoom van de nationale voetbalcrisis deed de koning zelf ook een duit in het zakje. Het was Willem-Alexander tijdens een staatsbezoek aan Portugal niet ontgaan dat het Nederlands elftal de laatste kans had verspeeld op deelname aan het WK in 2018.



Het is treurig, zei Willem-Alexander tegen de NOS. Snel zei hij er achteraan dat het enigszins te verwachten was geweest. Zijn vrouw stond naast hem. Of het nou in dat 'enigszins' zat of dat ze iets explicieter wilde zijn dan haar man kon ik niet beoordelen, maar plotseling begon Máxima met haar hoofd te schudden.