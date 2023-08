Nederland verliest na verlenging van Spanje (2-1) en is uitgeschakeld op het WK

Oranje-middenvelder Jackie Groenen (14) duelleert met Aitana Bonmati van Spanje, onder toeziend oog van scheidsrechter Stephane Frappart. Beeld ANP

De uitschakeling komt na een wedstrijd waarin Nederland lang kansloos leek en geen grip kreeg op het Spaanse combinatiespel. Een ongelukkige handsbal van Stefanie van der Gragt leek Oranje in de reguliere speeltijd al fataal te worden, maar zij maakte haar fout zelf goed door in blessuretijd snoeihard in de verre hoek raak te schieten.

In de verlenging had Nederland zowaar het beste van het spel en creëerde de ploeg de kansen waar het eerder in de wedstrijd aan had ontbroken. Die waren alleen niet besteed aan spits Lineth Beerensteyn, waarna Paralluelo wel de kalmte bewaarde en in een tegenstoot alsnog toesloeg.

‘Eerlijk is eerlijk’, zei de altijd realistische bondscoach Andries Jonker. ‘Spanje is wel iets beter dan wij, maar we hebben gevochten voor wat we waard waren.’

Met iets meer geluk en finesse van Beerensteyn had Nederland zelfs kunnen winnen, maar Oranje liep uiteindelijk stuk op het probleem waar het het hele toernooi mee kampte. De aanvallende intenties leveren bar weinig kansen op. In eerdere wedstrijden werd dat met efficiënt afronden goedgemaakt, maar in het Sky Stadium in Wellington brak het gebrek aan offensieve kracht Oranje vrijdag uiteindelijk op.

Nederland speelde in de hoofdstad van Nieuw-Zeeland eerder tegen de Verenigde Staten en putte hoop uit die wedstrijd. Een helft lang lukte het toen om de wereldkampioen weg te spelen. ‘We moeten ons eigen spel spelen’, pepte Jonker zijn ploeg voor de wedstrijd tegen Spanje nog op. ‘We kunnen echt heel goed voetballen.’

Maar de Spaanse voetbalsters zijn minstens zo goed in het favoriete spelletje van Nederland. Zij combineerden vanaf het begin richting het Nederlandse strafschopgebied. De verdedigers van Oranje werden bovendien vroeg onder druk gezet, waardoor er vaak maar één optie overbleef: de lange bal spelen in de richting van Lineth Beerensteyn. Meer dan een kansje na een half uur kwam daar niet uit.

Ontsnapt

Oranje was toen al een keer ontsnapt aan een achterstand en dat zou snel daarna nog een keer gebeuren. In de zeventiende minuut kroop Alba Redondo voor Esmee Brugts, maar Daphne van Domselaar kon haar kopbal nog net aanraken. Die belandde daardoor op de paal, net als de rebound van de Spaanse aanvaller.

Twintig minuten later dook Redondo opnieuw gevaarlijk op voor het doel, maar Nederland had geluk dat ze niet zelf afrondde. Ze gunde de bal aan spits Esther Gonzàlez, die net buitenspel stond.

Jonker, die voor Damaris Egurrola had gekozen als vervanger van de geschorste Daniëlle van de Donk, wisselde niet in de rust. Nederland krijgt altijd minstens één kans, wist hij, en ook nu gebeurde dat. Beerensteyn werd diep gestuurd en kon alleen worden gestopt door een stevige ingreep van Irene Paredes. Scheidsrechter Stephanie Frappart wees naar de stip, maar kwam na ingrijpen van de VAR toch tot de conclusie dat het een reglementaire schouderduw was.

Een kleine twintig minuten later moest de Française opnieuw naar de zijlijn. Uitgerekend Stefanie van der Gragt, die na dit WK stopt met voetballen, stak haar hand uit naar de bal. Het was een reflex en ze stond zelf op de rand van het strafschopgebied, maar haar hand was er duidelijk binnen en dus moest de Frappart wel een strafschop geven. Die werd door Mariano Caldentey via de binnenkant van de paal binnen geschoten: 1-0.

Breekijzer

De wedstrijd leek gespeeld, maar Nederland in nood heeft altijd nog plan B: dezelfde, eerder zo ongelukkige Van der Gragt inzetten als breekijzer. Met twaalf minuten blessuretijd waren er bovendien nog kansen, maar al in het begin van de extra tijd nam Van der Gragt zelf meteen revanche. Ze werd de diepte in gestuurd door Victoria Pelova, nam aan alsof ze al haar hele leven in de spits staat en schoot de 1-1 als een topscorer in.

De verdediger ging na het uitbundige juichen meteen weer terug, want met deze stand mochten de Nederlandse voetbalsters weliswaar hun handen dichtknijpen, ze konden ook met iets meer vertrouwen kijken naar een verlenging. Jonker had gewisseld en was overgeschakeld op een viermansverdediging. Daardoor kreeg Nederland meer grip op het Spaanse spel en kwamen er zelf nog kansen op de overwinning.

Beerensteyn, de vervangster van de geblesseerde Vivianne Miedema, speelde zich knap vrij en flitste langs de Spaanse verdedigers, maar ze schoot naast en niet op het doel. De Nederlandse handen grepen opnieuw naar de hoofden toen zij na een verre inworp goed voor haar verdediger kroop, maar de bal over schoot.

Niet veel later lag de bal aan de andere kant van het veld wel in het doel. Paralluelo kapte Aniek Nouwen uit en schoot de bal langs Van Domselaar strak in de verre hoek. Nog een keer terugkomen zat er voor de moegestreden Nederlandse voetbalsters niet meer in.

‘We kunnen van iedereen winnen’, hield bondscoach Jonker zijn speelsters maandenlang voor. Hij zei het zo vaak dat ze er zelf in gingen geloven en ze kwamen ook dichtbij, maar zijn Oranje bleek op dit WK niet sterk genoeg om de winst tegen een topland als Spanje af te dwingen.